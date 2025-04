Media: Real nim chce zastąpić Toniego Kroosa. To byłby hit nad hity!

W La Liga Real Madryt traci obecnie cztery punkty do pierwszej Barcelony - do zdobycia zostało już tylko 18 punktów. W Lidze Mistrzów podopieczni Carlo Ancelottiego zagrali bardzo słabo i odpadli już w ćwierćfinale z Arsenalem (0:3, 1:2). Wiele wskazuje na to, że za te wyniki jeszcze w tym miesiącu zapłaci szkoleniowiec Realu - wszystko ma się stać jasne już po finale Pucharu Króla.

Real szuka następcy Kroosa. Chcą zdobywcę Złotej Piłki

Trudno nie łączyć kiepskiej gry Realu w tym sezonie z emeryturą Toniego Kroosa. W zeszłym roku Niemiec był kluczową postacią zespołu - rozegrał aż 48 spotkań. Real nie znalazł dla niego następcy i dzisiaj w Madrycie mocno tego żałują. Cadena SER uważa, że ten błąd klub postara się naprawić przed następnym sezonem.

Według radia mistrz Hiszpanii już teraz prowadzi poszukiwania. Uwagę Realu miał zwrócić m.in. Rodri z Manchesteru City. W jego przypadku są jednak dwa poważne problemy. Pierwszy - długa, wciąż niewyleczona kontuzja, przez którą zdobywca Złotej Piłki zagrał w tym sezonie tylko trzy mecze. Drugi? Hiszpan ma się bardzo dobrze czuć w Manchesterze i wcale nie rwie się, żeby wrócić do ojczyzny. Realowi ma jednak bardzo zależeć na jego sprowadzeniu.

A jeśli się nie uda? Inną opcją dla Realu ma być Martin Zubimendi z Realu Sociedad. To dla klubu ma być opcja awaryjna, ale w tym wypadku raczej nie byłoby problemów z namówieniem zawodnika do transferu.

Real obecnie przygotowuje się do finałowego meczu o Puchar Króla. Spotkanie z Barceloną odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o 22:00. Wcześniej podopieczni Carlo Ancelottiego zagrają jeszcze mecz ligowy z Getafe. Zachęcamy do śledzenia obu spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.