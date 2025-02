FC Barcelona szykuje bombę! Transfer prosto z Arsenalu

FC Barcelona powoli rozgląda się za wzmocnieniami. Niedawno mówiło się, że "idealnym" następcą Roberta Lewandowskiego będzie Alexander Isak z Newcastle. Klub z Premier League na razie nie łapie się do miejsc premiowanych Ligą Mistrzów, co mogłoby go skusić. Ostatecznie według doniesień "Daily Mail" zespół miał poinformować o drastycznej decyzji dotyczącej letniego okienka transferowego. "Newcastle nie zatwierdzi sprzedaży swoich najlepszych gwiazd, nawet jeśli nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów" - czytamy. To na pewno nie ucieszy władz i kibiców Blaugrany.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjne metody szkoleniowe Artety. Żelazny: To jak coach z internetu

FC Barcelona obserwuje kolejnego zawodnika. W CV ma m.in. Atletico i Arsenal

Działacze Dumy Katalonii obserwują także inne pozycje. Jedną z nich jest środek pomocy. Tam "pewniakami" do gry są Pedri i Gavi, o ile są zdrowi. Trzecim piłkarzem, którego kibice oglądali w środku pola na początku sezonu, był Marc Bernal, ale zerwał więzadła krzyżowe. Zastąpił go Marc Casado, który kapitalnie sobie radzi. Do składu przebija się także Frenkie de Jong, który od 22 kwietnia do 1 października był kontuzjowany. W międzyczasie mówiło się, że jest "wypychany" z klubu, ale Flick ma być fanem jego talentu.

Jednak według ustaleń dziennikarzy Mundo Deportivo FC Barcelona bacznie przygląda się "świetnym okazjom transferowym, które mogą pomóc wzmocnić skład na przyszły sezon". "Jednym z nazwisk, które coraz częściej pojawia się w kręgach fanów Barcelony, jest Thomas Partey, ghański pomocnik, którego kontrakt z Arsenalem wygasa w czerwcu 2025 r., co oznacza, że może przejść do klubu za darmo" - czytamy.

Zobacz też: Hansi Flick nie daruje nawet Lewandowskiemu. "Brak szacunku"

Ponadto brytyjski serwis CaughtOffside po daje, iż Barca "wykazała konkretne zainteresowanie" zakontraktowaniem pomocnika. Ich zdaniem mógłby dać drużynie "siłę, pracowitość i doświadczenie" - czytamy.

Na korzyść w ściągnięciu tego zawodnika działa fakt, że zna już LaLigę. Przypomnijmy, że przed transferem do Arsenalu Partey występował w latach 2015 - 2020 w Atletico Madryt - jednym z rywali Barcelony do tytułu mistrzowskiego w tym sezonie. Ponadto grał wcześniej w rezerwach tego klubu, a także Mallorki (2016-2017) i Almerii (2014-2015).

Konkurencja FC Barcelony nie śpi

Jednak o ten transfer nie będzie tak łatwo, bo według informacji brytyjskich mediów zainteresowanie zawodnikiem przejawia także Juventus. Ponadto Mikel Arteta jest chętny na kontynuowanie współpracy w Arsenalu.

W tym sezonie Thomas Partey wystąpił w 24 z 25 meczów Premier League, z czego aż 21 było w wyjściowej "jedenastce". Pomocnik w tym czasie strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Ponadto rozegrał w ośmiu meczach w Lidze Mistrzów (siedem w wyjściowym składzie).