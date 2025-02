Dzieje się w Barcelonie! Hiszpanie ogłaszają ws. Szczęsnego

22 września 2024 r. Marc-Andre ter Stegen zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wtedy Niemiec zagrał 45 minut w meczu z Villarrealem (5:1) i zerwał ścięgno rzepki w kolanie. Barcelona musiała od razu interweniować i namówiła Wojciecha Szczęsnego na powrót z emerytury i podpisanie rocznej umowy. Choć hiszpańskie media pisały o możliwym transferze nowego bramkarza, to takie rozwiązanie odrzucił Deco, a więc dyrektor sportowy Barcelony.

- Wszystko idzie ku dobremu, jego stan się bardzo poprawił, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi - przekazał Hansi Flick na jednej z konferencji prasowych. - Ter Stegen nie zniesie Szczęsnego w roli konkurenta w Barcelonie. Tego możemy być pewni. Barcelony nie stać na taki luksus, by mieć takich dwóch bramkarzy - uważa Leszek Orłowski, dziennikarz Canal+ Sport.

Ważne wieści ws. Ter Stegena. "Jest na dobrej drodze"

Kataloński dziennik "Sport" pisze o postępach w rekonwalescencji Ter Stegena. Niemiec kontynuuje proces powrotu do zdrowia i ma nadzieję, że uda mu się wrócić do gry w maju, by zagrać jeszcze kilka minut w tym sezonie. Punktem odniesienia dla Ter Stegena jest Thibaut Courtois z Realu Madryt, który opuścił większość poprzedniego sezonu przez zerwanego więzadła krzyżowego przedniego i zerwanej łąkotki, ale zagrał w decydujących meczach w lidze hiszpańskiej i w Lidze Mistrzów.

"Na chwilę obecną Niemiec jest na dobrej drodze i choć Barcelona nie miała wielkich nadziei na jego powrót przed latem, to postępy Ter Stegena wskazują, że jest szansa, że zagra pod koniec sezonu" - czytamy w artykule "Sportu". W środę Ter Stegen pojawił się w ośrodku treningowym Barcelony, mimo że to był dzień wolny od zajęć. "To pokazuje jego zaangażowanie w drużynę" - zauważają dziennikarze.

Ter Stegen opublikował dwa wpisy na portalu X. "Każdy powrót zaczyna się od małych zwycięstw. Jestem bardzo szczęśliwy, że po dłuższym czasie założyłem moje rękawice i buty" - napisał Niemiec 15 lutego. "Kolejny dzień postępów" - dodał trzy dni później.

W maju Barcelona zagra pięć meczów w lidze hiszpańskiej - z Realem Valladolid (04.05), Realem Madryt (11.05), Espanyolem (14.05), Villarrealem (18.05) i Athletikiem (25.05). Jeżeli Barcelona dotrze do finału Ligi Mistrzów, to zagra jeszcze mecz 31 maja na Allianz Arenie w Monachium. Być może w co najmniej jednym z tych meczów swoją szansę otrzyma Ter Stegen.

W kolejnym meczu Barcelona zagra na wyjeździe z Las Palmas. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 21:00.