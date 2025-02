Afera w Barcelonie, poszło w świat! "Szczęsny to wierzchołek góry lodowej"

Wojciech Szczęsny od kilku tygodni jest podstawowym bramkarzem FC Barcelony. Z tej roli wywiązuje się bardzo przyzwoicie, czyste konto zachował w połowie z 10 rozegranych meczów, w których jego drużyna nie poniosła porażki (dziewięć zwycięstw i remis). Mimo to niespodziewanie znalazł się w centrum dyskusji.

Hiszpanie piszą o Wojciechu Szczęsnym. Zestawili go z Inakim Peną

Gościem programu "ADN Masia", emitowanego przez kataloński "Sport", był Albert Puig, dawny koordynator ds. piłki młodzieżowej w Barcelonie (2010-2014). A jednym z poruszonych wątków było traktowanie zawodników wychowanych w klubowej akademii oraz tych sprowadzanych zza granicy.

Właśnie w tym kontekście wywołano polskiego bramkarza. "Przypadki Inakiego Peni i Szczęsnego czy Marca Casado i Frenkiego de Jonga to tylko wierzchołek góry lodowej. Czy nabytki są zwykle bardziej cenione niż piłkarze trenowani w akademii" - zastanawiano się w artykule, gdzie zacytowano też wypowiedź Puiga z programu. - Musimy uzbroić się w cierpliwość w stosunku do naszych młodych zawodników, których trenowaliśmy w La Masii, a z drugiej strony musimy wymagać świetnych występów od transferowanych piłkarzy, którzy kosztowali nas dużo pieniędzy - powiedział.

Wojciech Szczęsny zyskał na wpadce Inakiego Peni i nie oddaje miejsca w składzie FC Barcelony

84-krotny reprezentant Polski niekoniecznie wpisuje się w przedstawiony przez Puiga schemat. Sprowadzono go awaryjnie, już z piłkarskiej emerytury, po kontuzji podstawowego bramkarza Marca-Andre ter Stegena. Ze względu na zaległości treningowe początkowo musiał ustępować miejsca Peni, choć zdaniem wielu osób jest lepszym bramkarzem od Hiszpana (przy tym podnoszono argument, że nie musi lepiej pasować do stylu gry Barcelony).

25-latek nie popełniał większych błędów, lecz sam skomplikował sobie sytuację, spóźniając się na zbiórkę przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao (2:0). W konsekwencji został odsunięty od wyjściowego składu przez Hansiego Flicka, który dał szansę Szczęsnemu, a później z niego nie rezygnował. Od początku roku Polak opuścił dwa mecze, z czego jeden z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę - chociaż nie ustrzegł się błędów (np. w meczu z Benficą), to radzi sobie coraz lepiej i utwierdza niemieckiego trenera w przekonaniu, że odstawienie Peni nie musi być problemem.

W ostatnim czasie Flick potwierdzał na konferencjach prasowych, że to Wojciech Szczęsny jest numerem jeden. Zatem to on powinien zagrać od pierwszej minuty w nadchodzącym meczu z Las Palmas, zaplanowanym na sobotę 22 lutego.