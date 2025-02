Hansi Flick nie daruje nawet Lewandowskiemu. "Brak szacunku"

- Mamy dwie-trzy godziny spotkań i bardzo ważne jest, by zawodnicy ich przestrzegali i pojawiali się na czas. To wcale nie jest takie trudne - mówił Hansi Flick po poniedziałkowym meczu Barcelony z Rayo Vallecano (1:0).

Niemiec w ten sposób tłumaczył brak w podstawowym składzie Julesa Kounde. Jak się okazało, Francuz kolejny raz w tym sezonie spóźnił się na przedmeczową odprawę, przez co w wyjściowej jedenastce znalazł się nie on, a Hector Fort.

Flick zapowiedział, że porozmawia z Kounde. Zwłaszcza że według hiszpańskich mediów to nie pierwsza tego typu sytuacja z jego udziałem. A niemiecki szkoleniowiec kolejny raz potwierdził, że spóźniania się nie toleruje.

Na własnej skórze mocno odczuł to Inaki Pena. Hiszpan, który był numerem jeden w bramce Barcelony, 8 stycznia spóźnił się na odprawę przed półfinałem Superpucharu kraju przeciwko Athleticowi Bilbao (2:0). Mimo że Pena miał w tamtym spotkaniu zagrać, został ukarany, przez co szansę otrzymał Wojciech Szczęsny, który pozostał w bramce Barcelony do dziś.

Tego nienawidzi Hansi Flick

Od tamtej pory Pena zagrał tylko raz i to tylko dlatego, że Szczęsny z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę nie mógł wystąpić w ligowym spotkaniu z Getafe (1:1). "Mimo że Flick jest skłonny do godzenia się z piłkarzami, nie toleruje żadnych spóźnień. W tym przypadku Niemiec rządzi twardą ręką" - czytamy w "Marce".

"Flick wciąż powtarza, że brak punktualności to brak szacunku dla grupy. Niemiec postawił sprawę jasno: jeśli się spóźnisz, nie grasz. I nie ma znaczenia, jaką rolę pełnisz w drużynie. Kounde i zwłaszcza Pena już się o tym przekonali" - dodał autor tekstu.

Ale o twardym charakterze Flicka opowiadali też sami zawodnicy. - Kiedy ustalał zasady, jeszcze nie było mnie w drużynie. Ale kiedy tylko do niej trafiłem, ostrzeżono mnie, że muszę się z nimi liczyć. Jest bardzo rygorystyczny w tej kwestii. Jeśli oczekuje cię o 11 na boisku, a ty jesteś trzy sekundy później, dla niego jesteś spóźniony - mówił Pau Victor.

- Każdy trener ma swój system kar. Xavi stosował grzywny, które podwajały się z każdą minutą spóźnienia. U Flicka jeśli się spóźnisz, to nie grasz. A to jest dla mnie gorsze - dodał w listopadzie Pedri.

Twarda ręka Flicka przyniosła oczekiwane rezultaty. Po 24 kolejkach Barcelona jest liderem La Liga z 51 punktami. Katalończycy mają ich tyle samo co Real Madryt i punkt więcej od Atletico Madryt. W sobotę Barcelona zagra na wyjeździe z Las Palmas (21:00).