Stało się! Jest kara dla Bellinghama za to, co powiedział do sędziego

Jude Bellingham w sobotnie popołudnie wywołał olbrzymią burzę. W meczu z Osasuną Pampeluna (1:1) w kuriozalnych okolicznościach osłabił swój zespół i przyczynił się do straty punktów. Pod koniec pierwszej połowy miał powiedzieć do arbitra "pi****l się", co zostało zawarte w protokole meczowym. Jose Luis Munuera Montero pokazał mu za to czerwoną kartkę. Na tym konsekwencje się nie skończyły.

Taką karę wlepili Bellinghamowi za słowa względem sędziego. Uniknął najgorszego

Jak informowały hiszpańskie media, Bellinghamowi groziło nawet zawieszenie na 12 meczów. Wszystko zależało od tego, jak komisja rozgrywek zakwalifikuje jego występek. Gdyby zastosowała artykuł 94. regulaminu mówiący o "obrażaniu lub znieważanie sędziego", rzeczywiście otrzymałby karę zawieszenia na od czterech do dwunastu spotkań. Tak się jednak nie stało.

Jak poinformowała "Marca", słowa Anglika potraktowano jako wyraz pogardy lub lekceważenia. W związku z tym zastosowano artykuł 117, którego naruszenie skutkuje zawieszeniem na 2-3 mecz lub jeden miesiąc. Komisja rozgrywek wybrała najniższy możliwy wymiar kary i pomocnika Realu nie zobaczymy w dwóch starciach. Na murawę nie wyjdzie w najbliższych ligowych meczach z Gironą (23 lutego) i Betisem (2 marca).

Real Madryt reaguje na karę dla Bellinghama. Komisja wyjaśnia

Pomimo łagodnego potraktowania Real Madryt i tak zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Komisja rozgrywek oznajmiła w uzasadnieniu, że podstawą do wydania kary były słowa zawarte w raporcie sędziego. Z przedstawioną w nim wersją wydarzeń nie zgadzał się madrycki klub. - Ani dostarczone zdjęcia, ani towarzysząca im opinia biegłych nie pozwalają nam dojść do jednoznacznego wniosku, że zawodnik nie wypowiedział frazy przypisywanej mu w raporcie, lecz inną. W szczególności materiał wideo nie pozwala na zobaczenie dokładnego momentu, w którym zawodnik wypowiada tę frazę w całości - czytamy w uzasadnieniu komisji.

Sam Bellingham tłumaczył po meczu, że został źle zrozumiany i wcale nie powiedział do sędziego: "pi****l się". - Popełniłem błąd, ale był to błąd w komunikacji. Nie chcę powtarzać, co powiedziałem, ale było to bardziej "k***a". Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że nie chciałem zostawić zespołu w osłabieniu - mówił sam zainteresowany.