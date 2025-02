Nagle gruchnęły wieści ws. Daniego Alvesa. Sąd podjął decyzję

Dani Alves na początku 2023 r. został zatrzymany i doprowadzony do aresztu, w którym w sumie spędził 14 miesięcy. Były piłkarz FC Barcelony, Juventusu czy PSG 31 grudnia 2022 r. miał zgwałcić młodą kobietę w ekskluzywnym klubie Sutton w Barcelonie. Sąd pierwszej instancji w lutym zeszłego roku uznał go za winnego i skazał nieprawomocnie na 4,5 roku więzienia. Brazylijczyk wyszedł z niego już w marcu za zgodą sądu na tymczasowe zwolnienie i po zapłaceniu kaucji. Odebrano mu jednak paszport, wydano zakaz opuszczania kraju, a także nakazano co tydzień stawiać się przed sądem. Wkrótce jednak sytuacja utytułowanego piłkarza może się zmienić.

Sąd bezlitosny dla Alvesa. Odrzucił jego wniosek

Z wyrokiem nie zgadzała się strona pokrzywdzonej. Jej zdaniem był on zbyt łagodny. W związku z tym złożono apelację do wyższej instancji, wnioskując o zaostrzenie kary. Zdaniem hiszpańskich mediów Sąd Najwyższy Katalonii (TSJC) rozstrzygnie tę sprawę w najbliższych tygodniach. Tymczasem strona Alvesa właśnie poniosła w tym procesie pierwszą porażkę.

Jak podała hiszpańska agencja EFE, obrońcy byłego piłkarza złożyli wniosek o ponowne zbadanie ofiary przez dwóch ekspertów w celu ustalenia skutków psychologicznych, których obecnie doświadcza i zbadania, czy rzeczywiście są one skutkiem gwałtu. Podczas podobnych badań na etapie dochodzenia miało dojść do "nieprawidłowości", ponieważ biegły wyznaczony przez Alvesa mógł zadać ofierze tylko jedno pytanie. Mimo to sąd ów wniosek odrzucił. Jak uzasadniono, oznaczałoby to "ponowną wiktymizację" skarżącego, nie wnosząc niczego nowego do wymiaru kary i zadośćuczynienia ustalonego za wyrządzoną szkodę.

Dani Alves wróci do więzienia? Sąd nie dopuścił nowej ekspertyzy

Ponadto Sąd Najwyższy odrzucił inny dokument, który złożyła obrona Alvesa. Chodzi o nową opinię eksperta technicznego dotyczącą zgodności odcisków palców znalezionych w łazience Sutton, gdzie doszło do zdarzenia. Sędziowie utrzymywali, że dowody te są udokumentowane i nie były przedmiotem debaty w trakcie rozprawy, podczas której strony miały możliwość zaproponowania wszelkich rozszerzeń lub wyjaśnień dotyczących raportu odcisków palców.

Jak zaznaczył sąd, ofiara Alvesa cierpi obecnie na globalnie nasilony zespół stresu pourazowego i cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim. W przypadku zaostrzenia kary były piłkarz może znów trafić do więzienia. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu miesiąca.