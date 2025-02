Lewandowski dołączył do Leo Messiego. Niewiarygodne

- On zawsze chce grać, chce strzelać gole. Ale to moja decyzja i ja podejmuję ją, patrząc na zespół. Tu nie chodziło o samego Lewandowskiego. Zawsze go wspieram i daję dużo grać, a dziś cieszę się, że strzelił kluczowego gola - mówił Hansi Flick po meczu z Rayo Vallecano (1:0). W ten sposób odniósł się do decyzji o ściągnięciu Roberta Lewandowskiego z boiska w 81. minucie spotkania, która wywołała u napastnika dość negatywne emocje. Mimo wszystko Polak mógł zaliczyć ten dzień do udanych. Zanotował bramkę i to jedyną w tym starciu, która przesądziła o zwycięstwie drużyny. A to nie koniec. Dzięki temu trafieniu przeszedł do historii.

Robert Lewandowski wyrównał osiągnięcie Messiego i spółki. Czwarty w historii

Gol w meczu z Rayo był jego 20. bramką w La Liga w tym sezonie. Taką liczbę uzbierał w zaledwie 23 spotkaniach. Jak zauważył goal.com, dzięki temu Polak dołączył do ekskluzywnego grona legend Barcelony. Tylko trzech zawodników tego klubu było w stanie zdobyć 20 trafień w 23 meczach sezonu La Liga w tym stuleciu. Mowa o Leo Messim, Luisie Suarezie i Samuelu Eto'o.

Pierwszy z nich robił to dość regularnie. Sztuki tej dokonał w sezonach 2009-2020. Z kolei Urugwajczykowi udało się to trzy razy, a w klubie spędził sześć sezonów. A jak to wyglądało w przypadku Eto'o? Takiego wyczynu jak Polak dokonał w sezonie 2008/09. "Był to kamień milowy dla Lewandowskiego" - tak o zdobyciu 20 gola w 23 meczach La Liga pisali dziennikarze.

Lewandowski przed szansą na wyrównanie osiągnięcia z Bayernu

A na tym reprezentant Polski zatrzymywać się z pewnością nie zamierza. Okazję do strzelenia kolejnej bramki będzie miał już w sobotę 22 lutego, kiedy to zagra na wyjeździe z Las Palmas. Niemal pewne jest, że Flick postawi na niego od pierwszych minut. Niemiec ma do niego spore zaufanie, a ten odwdzięcza się mu na murawie. I to z nawiązką.

Lewandowski strzelił już 32 gole w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, a mamy dopiero luty. Jest więc na dobrej drodze, by zbliżyć się do osiągnięcia z Bayernu Monachium, kiedy to w jednej kampanii (2019/20) udało mu się zdobyć pond 50 bramek - dokładnie 55. Co ciekawe, wówczas także trenował go Flick.