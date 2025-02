Sędzia, który wyrzucił Bellinghama z boiska, przerywa milczenie. Porażające

Wokół Jose Luisa Munuery Montero głośno zrobiło się po sobotnim meczu Realu Madryt z Osasuną Pampeluna. Pod koniec pierwszej połowy arbiter w zaskakujących okolicznościach ukarał czerwoną kartką Jude'a Bellinghama. Anglik nie popełnił żadnego faulu. Po prostu miał powiedzieć do sędziego: "f**k you" (p*****l się), a według nagrań - "f**k off" (s*******j"). Z tego powodu za znieważanie arbitra grozi mu nawet do 12 meczów zawieszenia. Osłabiony Real zaś zaledwie zremisował 1:1, a Munuera Montera natychmiast stał się celem ataków.

I nie chodzi tu tylko o nieprzyjemne komentarze od kibiców. Madrycki "AS" wyciągnął sędziemu, że prowadzi firmę Talentus Sports. Ta zajmuje się doradztwem i zarządzaniem w sporcie, a do jej klientów należą: La Liga, UEFA, RFEF oraz niektóre kluby zawodowe z Hiszpanii i innych krajów europejskich, m.in. Atletico Madryt, Manchester City, Aston Villa i PSG. Sprawą zainteresowała się już RFEF (Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej), która bada ją pod kątem konfliktu interesów. Munuerze Montero grozi nawet 100 tys. euro grzywny i zakaz sędziowania na okres 5 lat.

Do zarzutów w końcu ustosunkował sam arbiter, który wystąpił w programie "El Partidazo" w radiu Cope. - Żadna organizacja sportowa nigdy w życiu nie zapłaciła mi ani grosza, nigdy, przenigdy. Jutro prześlę do RFEF faktury za konferencje, w których uczestniczyłem. Zero euro, zero powiązań z jakimkolwiek podmiotem - tłumaczył. Jak wyjaśnił, gdy tylko usłyszał plotki na ten temat, sam zaczął wyjaśniać sprawę z RFEF. Oskarżenia nazwał zaś "oszczerstwami".

Opowiedział też, z jak ogromnym hejtem mierzy się teraz on oraz jego rodzina. - Dzisiaj nadeszła kolej na mnie, ale od jak dawna sędziowie cierpią z powodu tych ataków? Oczerniają moich siostrzeńców, atakują dziewięcioro mojego rodzeństwa, mój 80-letni ojciec poszedł dziś na mszę i... lepiej będzie, jeśli zachowam milczenie. Co my robimy? Jak możemy pokazać w gazecie barbarzyństwa, o których mówimy? Spędziłem cały dzień, nie wychodząc z domu, nie wierząc w to, co się dzieje, a to wymyka się spod kontroli. Jaki sport tworzymy? - żalił się.

Na koniec odniósł się do zarzutów, że usunął ze swoich mediów społecznościowych jakiekolwiek odnośniki dotyczące spółki Talentus Sport m.in. w serwisie LinkedIn. - Po tym jak wysłali mi sto tysięcy wiadomości z groźbami śmierci lub obelgami, wyciszyłem swoje konto na LinkedIn, aby to samo nie wydarzyło się ponownie. Nie boję się. To dla mojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa mojej rodziny. Są w strasznym stanie, bardzo się martwią - wyjaśnił.