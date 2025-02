A jednak. Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego, a teraz takie wieści

Robert Lewandowski jest aktualnie najlepszym strzelcem FC Barcelony, LaLigi i jest w czołówce klasyfikacji Ligi Mistrzów. Dzięki wysokiej skuteczności w tym sezonie jest trzecim najlepszym "goleadorem" w kategorii Złotej Piłki. "Przed nimi w klasyfikacji "Złotego Buta" są jedynie dwaj napastnicy - liderujący Mohamed Salah oraz drugi Harry Kane. Do pierwszego z nich Lewandowski traci trzy, a do drugiego - jednego gola. Pod uwagę w tym zestawieniu brane są tylko trafienia w meczach ligowych. Gdyby doliczyć do nich dorobek z europejskich i krajowych pucharów, Polak byłby na prowadzeniu" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

"Idealny" następca Lewandowskiego jednak nie dla Barcelony?

Robert Lewandowski skończy w tym roku 37 lat i jest już bliżej końca kariery. W związku z tym w hiszpańskich mediach mówiło się, że klub szuka już jego następcy. "Mundo Deportivo" informowało niedawno, iż Alexander Isak z Newcastle United miał znajdować się na szczycie listy życzeń "Dumy Katalonii". "Idealnie wpasowuje się w profil następcy Lewandowskiego ze względu na bycie kombinacyjnie grającym napastnikiem, opuszczającym pole karne, a nawet schodzącym na skrzydło" - tak tłumaczono ten wybór.

Teraz nowe światło na sprawę rzucił angielski "Daily Mail", który poinformował o drastycznej decyzji dotyczącej letniego okienka transferowego. W ich najnowszym artykule czytamy: "Newcastle nie zatwierdzi sprzedaży swoich najlepszych gwiazd, nawet jeśli nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów" - piszą brytyjscy dziennikarze. Przypomnijmy, że po ostatnich trzech porażkach piłkarze Newcastle spadli na siódme miejsce, a do miejsca dającego uprawnienie do występów w Lidze Mistrzów tracą trzy "oczka".

Brytyjskie media są pewne: Nie ma chęci ani potrzeby

"Daily Mail" wymienia, że zainteresowanie czołowych europejskich klubów wzbudzają Alexander Isak, Anthony Gordon i Bruno Guimaraes. "Jednakże, ponieważ klub rozpocznie lato w silnej pozycji z perspektywy PSR (zasady dotyczące zysków i zrównoważonego rozwoju - przyp. red.) i ma wszystkich swoich najbardziej wartościowych zawodników podpisanych długoterminowymi kontraktami, więc nie ma chęci ani potrzeby, aby pozwolić któremukolwiek z nich odejść" - czytamy.

"Klub ma raczej nadzieję, że zachowa większość składu w całości i uzupełni go przed następnym sezonem, niezależnie od tego, czy będą grać w europejskich pucharach" - zakończono.

Alexander Isak trafił do Newcastle w 2022 roku. Klub zapłacił za niego 70 mln euro. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na 75 mln euro. Hiszpanie, którzy zacytowali ten artykuł, zdają sobie sprawę, że pozyskanie Szweda staje się "jeszcze bardziej skomplikowane", ale z drugiej strony uspokajają. "Oczywiście, do zamknięcia kolejnego okna transferowego jeszcze daleka droga i wiele może się jeszcze wydarzyć, ale od samego początku Newcastle najwyraźniej chce mieć jasny cel" - pisze Mundo Deportivo.