W Madrycie tak o Szczęsnym jeszcze nie pisali. "Chłopie, jak on się podniecił"

"Trafił praktycznie tylnymi drzwiami, po cichu, z manierą człowieka, który już wszystko widział" - tak "AS" napisał o kulisach transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Madrycki dziennik z uznaniem napisał o tym, jak Polak ustabilizował swoją sytuację w katalońskim klubie, w którym to nie zaznał ciągle smaku porażki.

