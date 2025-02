Ależ afera po wyrzuceniu Bellinghama. Grozi mu nawet 5 lat zawieszenia!

Jose Manuel Munuera Montero był arbitrem spotkania Osasuna - Real Madryt w minioną sobotę (1:1) i raczej mało kto powie, że poprowadził ten mecz w sposób wzorowy. Montero podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, który irytowały "Królewskich" i Carlo Ancelottiego ws. m.in. nieodgwizdania rzutów karnych czy wyrzucenia Jude'a Bellinghama, który miał powiedzieć "f**k you", a według nagrań powiedział "f**k off".

Hiszpański związek prześwietla sędziego Munuerę Montero

Jednak zostawmy kwestie sędziowania w tym meczu na bok, bo o nim mówiło się dużo, mówi i jeszcze pewnie będzie mówić. Z punktu widzenia arbitra bardziej niepokojące jest, że Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) postanowiła przyjrzeć się jego działalności poza boiskiem, o czym informuje dziennik "AS".

Gazeta przekazuje, że Munuera Montero założył firmę Talentus Sports, która zajmuje się doradztwem i zarządzaniem w sporcie. Wśród klientów firmy, mają być takie podmioty, jak La Liga, UEFA, RFEF oraz niektóre kluby zawodowe z Hiszpanii i innych krajów europejskich, m.in. Atletico Madryt, Manchester City, Aston Villa i PSG.

"Powiązania biznesowe Munuery wzbudziły niepokój w RFEF, którego dział zgodności z przepisami bada, czy istnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Śledztwo dopiero się rozpoczęło i nie wszczęto jeszcze żadnego postępowania, ale jeśli dojdzie do nieprawidłowości, to może zostać ukarany grzywną w wysokości do 100 tys. euro i zakazem sędziowania przez okres do pięciu lat" - czytamy. Sprawa jest więc na samym początku i dopiero kolejne tygodnie określą, czy doszło w tej sytuacji do konfliktu interesów.

W Hiszpanii już zwraca się uwagę, że arbiter w ostatnich godzinach próbował wyprzedzić całą burzę i usunął ze swoich mediów społecznościowych jakiekolwiek odnośniki dotyczące spółki Talentus Sport m.in. w serwisie LinkedIn.