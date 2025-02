Barcelona pokazała Szczęsnego tuż przed północą. W Hiszpanii aż zawrzało

Wojciech Szczęsny był jednym z bohaterów FC Barcelony w wygranym 1:0 meczu ligowym z Rayo Vallecano. Interwencje naszego rodaka znacznie przyczyniły się do tego, że trzy punkty pozostały w Katalonii, a zespół wrócił na pozycję lidera tabeli. Sam klub docenił Szczęsnego, publikując po spotkaniu wychwalający go post na portalu X. Kibice nie przepuścili okazji, by zasypać Polaka komplementami.

