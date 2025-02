Nie było to zwycięstwo łatwe, nie było to przejechanie się po rywalu jak choćby z Valencią, ale Barcelona cel osiągnęła. Katalończycy ograli Rayo 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego i dzieki remisom Realu Madryt i Atletico, po raz pierwszy od grudnia są znów na czele tabeli. Zespół Hansiego Flicka miał trochę szczęścia, jak w 43. minucie, gdy VAR anulował gola dla Rayo, gdyż zdaniem sędziów będący na spalonym Randy Nteka znacząco utrudnił interwencję Inigo Martinezowi. Jednak Barcelona miała też jeszcze jedną "polisę ubezpieczeniową". Wojciecha Szczęsnego.

Szczęsny ukrócił zapędy rywali. Mogli się tylko złapać za głowę

Była 37. minuta, gdy goście przeprowadzili szybki atak, zakończony sprytnym strzałem Nteki. Polski bramkarz popisał się jednak kapitalnym refleksem i odbił piłkę. Mało tego, Szczęsny zdołał się jeszcze ekspresowo podnieść z murawy i powstrzymać rywali przed dobitką, która na 99,9 proc. skończyłaby się golem. Wybitna podwójna interwencja, która wydatnie pomogła zachować trzy punkty w stolicy Katalonii.

Barcelona powinna grać lepiej? Szczęsny bez wątpliwości

Po spotkaniu Szczęsny zabrał głos w rozmowie z dziennikarzami. Polak cieszył się z czystego konta, ale nie miał wątpliwości, że Barcelonę stać na więcej. - Zachowanie czystego konta jest ważne, bo to sygnał dla rywali, że trudno im będzie strzelić gola. To zaś może powodować dodatkowe nerwy. Prawda jest jednak taka, że mimo wszystko powinniśmy byli zagrać lepiej - ocenił Szczęsny.

Wygrywając z Rayo, Barcelona odzyskała miano lidera tabeli po prawie dwóch miesiącach za plecami madryckich zespołów Realu i Atletico. Szczęsny, podobnie zresztą jak na pomeczowej konferencji trener Hansi Flick, nie jest jednak tym faktem przesadnie podekscytowany. - Mówiąc zupełnie szczerze, to my w ogóle nie patrzymy na tabelę. Po prostu chcemy grać jak najlepiej, skupiamy się na kolejnym spotkaniu i to tyle. Moje przeczucie jest takie, że w tym sezonie wydarzy się coś specjalnego. Możemy to osiągnąć - powiedział Polak.