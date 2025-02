To była 28. minuta! Tak Lewandowski strzelił gola Rayo Vallecano

W poniedziałek o godzinie 21:00 FC Barcelona podejmowała na własnym stadionie Rayo Vallecano. Było to ważne spotkanie dla ekipy Hansiego Flicka, która miała szansę na zrównanie się punktami z Realem Madryt. Od pierwszych minut w tym starciu zobaczyliśmy Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski piłkarz w Ameryce wynajął paparazzi i zrobił show. Kosecki: Krzysiek, mam nadzieję, że się nie obrazisz

Robert Lewandowski z kolejnym golem. Pomógł mu słupek

Polski napastnik miał okazję do umocnienia się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców. I udało mu się to już w pierwszej połowie. Sędzia podyktował rzut karny dla FC Barcelony w 28. minucie, a do jego wykonania podszedł właśnie Lewandowski. Polak oddał pewny strzał, a piłka odbiła się od słupka i wleciała do siatki. Tym samym gospodarze prowadzili 1:0.