Borek wskazał idealnego następcę Lewandowskiego. "Ma wszystko"

Robert Lewandowski pomimo 36 lat nadal jest kluczowym piłkarzem FC Barcelony. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 33 mecze, w których strzelił 31 goli. Tylko w La Lidze ma 19 trafień i dzięki temu jest liderem klasyfikacji strzelców, a Hansi Flick nie wyobraża sobie bez niego wyjściowego składu.

Oto następca Lewandowskiego w Barcelonie. Borek wskazał kandydata

Polski napastnik z roku na rok jest jednak coraz starszy i ponadto jego kontrakt z FC Barceloną wygasa już w przyszłym sezonie. W związku z tym ekipa z Katalonii musi rozglądać się za jego następcą. Zdaniem mediów działacze są zainteresowani między innymi Alexandrem Isakiem z Newcastle United. Teraz głos w tej sprawie zabrał Mateusz Borek, który wprost stwierdził, że Szwed byłby idealnym następcą Lewandowskiego.

- Życzę Robertowi, aby ustalanie składu od niego utrzymało się jak najdłużej, ale nie będzie to trwać wiecznie. Haaland jest finansowo poza zasięgiem, najczęściej w kwestii transferu wymienia się Gyokeresa. A ja mam przeczucie, że w tę ekipę super mógłby wpasować się Alexander Isak. On ma wszystko, ma gaz, drybling, elastyczność ruchu, technikę, warunki fizyczne, świetnie gra głową. Mógłby to być ciekawy wątek i ciekawy kandydat, aby w przyszłości być dziewiątką w Blaugranie - powiedział w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Alexander Isak trafił do Newcastle United latem 2022 roku. Szwed szybko stał się kluczowym zawodnikiem zespołu z Premier League. W trwających rozgrywkach rozegrał łącznie 29 meczów, w których zdobył 19 bramek.

Robert Lewandowski obecnie nie skupia się na swojej przyszłości, tylko na bieżącym sezonie. Kolejną okazję do gry będzie miał w poniedziałek o godzinie 21:00. Tego dnia FC Barcelona podejmie u siebie Rayo Vallecano.