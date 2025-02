Tak Flick podsumował skandal z Bellinghamem. Jaśniej się nie da

Jude Bellingham, gwiazdor Realu Madryt w kuriozalnych okolicznościach zakończył udział w wyjazdowym meczu Osasuną Pampeluna (1:1). Anglik tuż przed przerwą obejrzał czerwoną kartkę, mimo że ani nie faulował, ani nie zagrywał piłki ręką. Bellingham wyleciał z boiska, bo powiedział kilka słów za dużo w kierunku sędziego. - Sędzia nie zrozumiał dobrze angielskiego. Bellingham powiedział "spieprzaj", a nie "pier.... się". - tłumaczył po meczu Carlo Ancelotti, trener Realu Madryt.

Bellingham tłumaczył też, że nie obraził sędziego. Popełniłem błąd, ale był to błąd w komunikacji. Nie chcę powtarzać, co powiedziałem, ale było to bardziej "k***a". Jeżeli obejrzycie wideo, zobaczycie to samo - mówił Anglik, któremu grozi nawet 12 meczów zawieszenia.

Na temat zachowania Bellinghama wypowiedział się Hansi Flick, trener FC Barcelony na konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem z Rayo Vallecano.

- To nieładne, to brak szacunku, ale to nie moja robota, by decydować o tej sytuacji. Mówię moim zawodnikom, by nie tracili czasu ani energii na rozmowy z sędziami. Decyzje zostają podjęte i nic to nie zmieni. Na boisku jest jeden zawodnik, który ma prawo kłócić się z sędzią, a jest nim kapitan. Nie lubię takiego zachowania i powiedziałem to nawet dziś swojej drużynie. Nie jest dobrze dla drużyny dostać czerwoną kartkę i nie chcemy tego w naszych meczach. Bardzo lubię piłkę ręczną i gdy ją oglądasz, to widzisz, że gdy sędzia gwiżdże, każdy odkłada piłkę na ziemię i wraca do obrony. Powinniśmy uczyć się od tego sportu - przyznał Flick.

Gdy dziennikarz dopytywał go o sytuację z Bellinghamem niemiecki szkoleniowiec krótko odparł: - Już powiedziałem wszystko to, co miałem do powiedzenia - dodał Flick.

Według niego jego drużyna jest w dobrej formie.

- Mam wrażenie, że drużyna chce pokazać, jak jest dobra. To bardzo dobre dla trenera, to właśnie chcesz zobaczyć. Chcą trenować i się poprawiać, mają pewność siebie. Każdego dnia chcemy się poprawiać i być lepsi - powiedział Flick.

Początek meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano w poniedziałek, 17 lutego o godz. 21. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.