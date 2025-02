A jednak! Zwrot ws. wielkiej gwiazdy Barcelony. Zdecydował

Frenkie de Jong poprzedni sezon zakończył przedwcześnie z powodu kontuzji stawu skokowego. Z tego powodu zabrakło go na Euro 2024 oraz stracił początek rundy jesiennej. Po powrocie do zdrowia nadal nie było mu łatwo. 27-latek stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, a kolejne kiepskie zmiany nie dawały wielkich nadziei. Niezadowoleni byli także kibice i klubowi działacze, ponieważ pensja de Jonga jest jedną z najwyższych w zespole. Pojawiły się więc pomysły, by wystawić go na listę transferową. Zainteresowanie nim wykazywały nawet kluby z Arabii Saudyjskiej, Premier League i Borussia Dortmund. Ostatnio jednak nastąpił przełom.

Co z kontraktem Frenkiego de Jonga? "Nie nadszedł jeszcze czas"

W styczniu i w lutym pomocnik zaczął grać zdecydowanie częściej. Przeciwko Valencii (7:1) założył nawet opaskę kapitana i strzelił gola. Sam piłkarz miał nawet poinformować resztę szatni o chęci pozostania w klubie. W klubie przyjęto to ze sporym optymizmem. Zadowoleni byli prezydent Joan Laporta i trener Hansi Flick. Na razie jednak nie podjęto negocjacji.

Działacze FC Barcelony chcieliby z tym poczekać do końca sezonu. Zdaniem "Mundo Deportivo" swój plan ma także otoczenie de Jonga. - Frenkie i jego agent, Ali Dursun uważają, że nie nadszedł jeszcze czas, aby mówić o przedłużeniu kontraktu. Uważają, że w marcu lub kwietniu będzie czas na rozmowy z klubem. Wtedy zobaczymy, jak Barcelona dociera do finiszu rozgrywek i co takiego wniósł de Jong, który według osób z jego otoczenia prezentuje tylko 80 proc. swojej najlepszej formy i wciąż ma wiele do poprawienia - czytamy.

Kluczowe tygodnie dla de Jonga. Musi udowodnić działaczom

Tym samym Holender w najbliższych tygodniach chciałby poprawić swoją pozycję negocjacyjną. Jego pensja ma bowiem zostać dostosowana do sytuacji ekonomicznej klubu. Według informatorów "Mundo Deportivo": "dla niego ważniejszy jest projekt sportowy i poczucie, że pełni w nim ważną rolę, niż aspekt ekonomiczny". Mimo to nadal wolałby, aby jego wynagrodzenie pozostało na wysokim poziomie.

Kontrakt de Jonga obowiązuje do końca czerwca 2026 r. O tym, jakie warunki zostaną mu zaproponowane, zadecydują kolejne mecze, które będą miały kluczowe znaczenie w kontekście rozstrzygnięć w lidze, Pucharze Króla i Lidze Mistrzów. Już w poniedziałek 17 lutego FC Barcelona będzie mogła wrócić na pozycję lidera LaLiga. Aby tak się stało, musi pokonać Rayo Vallecano (godz. 21:00).