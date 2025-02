Kiedy gra FC Barcelona? O której najbliższy mecz z Rayo [GODZINA, WYNIK]

FC Barcelona w trwającej kolejce LaLiga rozegra być może jedno z najważniejszych ligowych spotkań w tym sezonie. Na Estadi Olimpic de Montjuic podejmie Rayo Vallecano. Choć rywal z pewnością nie należy do największych hiszpańskich potentatów, to ostatnio spisuje się świetnie. Poza tym Katalończycy akurat teraz mogą wykorzystać rewelacyjną okazję, by wrócić na szczyt tabeli.

Wielki mecz Lewandowskiego i Szczęsnego. Barcelona gra o powrót na szczyt

Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego pozostawała na nim do początku grudnia. Wtedy to przegrała u siebie z Las Palmas i straciła prowadzenie na rzecz Realu Madryt. Później powiększała stratę, a nawet spadła na trzecią pozycję za Atletico. W 2025 r. zespół Hansiego Flicka pozostaje jednak niepokonany i część strat już odrobił. Tymczasem Real i Atletico w sobotę znów straciły punkty po remisach z Osasuną i Celtą Vigo. Jeśli zatem FC Barcelona zdobędzie teraz trzy punkty, wyprzedzi obydwu rywali na raz.

Żeby tak się stało musi jednak pokonać Rayo Vallecano. A to w nowym roku również radzi sobie znakomicie. Przegrało tylko jeden mecz z Realem Sociedad w Pucharze Króla. W lidze jego zawodnicy są zaś niepokonani. Ostatnio odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu - z Realem Valladolid, Leganes i Gironą. Dzięki temu zajmują wysokie szóste miejsce w tabeli.

Kiedy mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano w ramach rozgrywek LaLiga wyjątkowo nie odbędzie się w weekend, a dopiero w poniedziałek 17 lutego. Początek o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1 oraz online w serwisach streamingowych, oferujących dostęp do tego kanału. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.