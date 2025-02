Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Ligi po tym, co zrobił Mbappe

W sobotę o godzinie 16:15 Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna w 24. kolejce La Ligi. Ekipa prowadzona przez Carlo Ancelottiego dobrze rozpoczęła to starcie i szybko wyszła na prowadzenie. Później jej sytuacja bardzo się skomplikowała, ponieważ z boiska wyleciał Jude Bellingham. Osasuna wykorzystała grę w przewadze i w drugiej połowie doprowadziła do wyrównania. Wynik do końca już się nie zmienił i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Kylian Mbappe z kolejnym golem. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Ligi

Kolejne udane zawody rozegrał Kylian Mbappe. Francuz strzelił w tym meczu gola i dzięki temu zbliżył się do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców La Ligi. Aktualnie zajmuje w niej drugie miejsce z 17 bramkami na koncie. Wyprzedza go jedynie właśnie polski napastnik, który ostatnio znów spisuje się bardzo dobrze i regularnie trafia do siatki. Obecnie ma już 19 trafień i jeden rozegrany mecz mniej.

Za wspomnianą dwójką znajdują się między innymi Raphinha i Ante Budimir. Obaj mają na koncie po 13 goli. Chorwat bardzo dobrze zaprezentował się w spotkaniu z Realem Madryt i pokonał bramkarza po uderzeniu z rzutu karnego.

Klasyfikacja strzelców La Ligi po meczu Realu z Osasuną

Robert Lewandowski - 19 goli Kylian Mbappe - 17 goli Raphinha - 13 goli (6 asyst) Ante Budimir - 13 goli (1 asysta) Oihan Sancet - 11 goli Kike Garcia, Ayoze Perez - 10 goli

Robert Lewandowski szansę na odskoczenie od Mbappe będzie miał już w poniedziałek. Tego dnia o godzinie 21:00 jego FC Barcelona zmierzy się u siebie z Rayo Vallecano.