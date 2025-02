Deco się nie patyczkuje. Od razu "skreślił" dwie gwiazdy

Virgila van Dijka i Joshuę Kimmicha charakteryzuje jedna istotna cecha - ich umowy wygasają już za kilka miesięcy, w czerwcu 2025 roku. To oznacza, że gdyby Barcelona chciała z nimi podpisać kontrakt, to mogłaby to zrobić już teraz - i latem nie musiałaby za nich płacić.

Co z Kimmichem i Van Dijkiem? Deco już zdecydował

Dla katalońskiego klubu taka okazja może być szczególnie kusząca - w końcu o problemach finansowych Barcelony wie już każdy. A przecież mowa o piłkarzach, którzy są wśród najlepszych na świecie na swoich pozycjach. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że hiszpańskie media przez kilka ostatnich miesięcy regularnie poruszały w swoich publikacjach ten temat.

Wygląda jednak na to, że zarówno Van Dijk jak i Joshua Kimmich nie trafią do Barcelony. Tak uważa hiszpański "Sport", który zaznacza przy tym, że obaj zgłosili się do klubu w ostatnich miesiącach.

"Jak się dowiedzieliśmy, dyrektor sportowy Barcelony odrzucił niedawne oferty Virgila Van Dijka i Kimmicha. Wygasa zarówno umowa obrońcy Liverpoolu jak i pomocnika Bayernu. Z tego powodu obaj zostali zaoferowani Barcelonie. W obu przypadkach odpowiedź Deco była jasna: nie" - czytamy.

Van Dijk wydał się Barcelonie interesujący, ale celem numer jeden w przypadku wzmocnienia obrony ma być Jonathan Tah z Bayeru Leverkusen. W dodatku minusem jest wiek Holendra - niedługo będzie obchodził 34 urodziny.

A Kimmich? W tym przypadku zainteresowanie piłkarzem Bayernu pojawiło się jeszcze za czasów Xaviego. W Barcelonie wolą stawiać na własne talenty w środku pola - "Sport" wymienia Marca Bernala, Marca Casado, Gaviego, Pedriego, Frenkie de Jonga i Fermina. Kimmich zresztą też nie jest najmłodszym piłkarzem, choć wciąż dalekim od piłkarskiej emerytury - niedawno obchodził 30 urodziny. Jednak wygląda na to, że Niemiec przedłuży umowę z monachijskim klubem.

Barcelona obecnie przygotowuje się do meczu z Rayo Vallecano, który odbędzie się w poniedziałek 17 lutego o 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.