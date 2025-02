Klamka zapadła. Ogłaszają decyzję Barcelony. "Z Lewandowskim wszystko załatwione"

31 bramek i trzy asysty w 33 meczach Barcelony w tym sezonie. Robertowi Lewandowskiemu zdarzył się krótki przestój w zdobywaniu bramek na przełomie listopada i grudnia, ale nie licząc tego okresu - najgorszego również w wykonaniu całej drużyny - strzela jak na zawołanie.

Co dalej z Lewandowskim? Hiszpanie są pewni. "Wszystko załatwione"

Wydawałoby się, że polski napastnik nie musi obawiać się o swoją przyszłość w Barcelonie - tym bardziej że sam wielokrotnie zapewniał, że doskonale czuje się w klubie - ale hiszpańskie media w zasadzie od kiedy tylko Lewandowski trafił do Katalonii, spekulują na temat jego dalszej przyszłości. Największa obawa jest oczywiście taka, że w końcu starzejący się Lewandowski nie będzie bronił się formą strzelecką - i dla Barcelony lepiej, żeby już wtedy nie było go w klubie.

"Mundo Deportivo" już kilka dni temu ogłaszało na okładce, że Barcelona przedłuży umowę z Lewandowskim. Teraz gazeta ponownie zapewnia, że tak się stanie.

"Z Lewandowskim i Inigo już wszystko załatwione" - piszą Hiszpanie. "W obu przypadkach ich umowy zależały od ich występów i obaj w zasadzie już teraz zagrali wymaganą liczbę spotkań potrzebną do automatycznego przedłużenia" - czytamy.

"Polski napastnik może wypełnić ten warunek już w poniedziałek, jeżeli zagra swój 34. mecz, ale co by się nie wydarzyło, to już się zgodził na przedłużenie umowy o kolejny sezon, do 2026 roku - nieważne, co się stanie" - dodano.

W poniedziałek 17 lutego o 21:00 Barcelona zagra z Rayo Vallecano. Jeżeli punkty stracą Real Madryt i Atletico, to podopieczni Hansiego Flicka mogą wrócić na pierwsze miejsce w tabeli. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.