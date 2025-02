Inaki Pena już wie. FC Barcelona podjęła decyzję, na którą czekał

FC Barcelona od jakiegoś czasu informuje, że przedłuża kontrakty ze swoimi gwiazdami. Na dłużej z klubem związali się m.in. Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ronald Araujo, czy Pau Cubarsi. W hiszpańskich mediach pojawiły się także doniesienia, że Robert Lewandowski "spędzi w FC Barcelonie jeszcze jeden rok" - pisało "Mundo Deportivo". "Według źródeł zaznajomionych z negocjacjami Lewandowski ma już dogadaną umowę z Barceloną dotyczącą kontynuowania gry przez jeszcze jeden sezon" - mogliśmy niedawno przeczytać.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiszpańscy kibice uderzają w Szczęsnego. Żelazny: To internetowe trolle

Co z przyszłością bramkarzy w FC Barcelonie?

Co z najbardziej newralgiczną pozycją Dumy Katalonii w tym sezonie? Przypomnijmy, że Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji i zastępował go Inaki Pena, a w międzyczasie ściągnięto z emerytury Wojciecha Szczęsnego. Niedawno to Polak został numerem "jeden" między słupkami FC Barcelony.

Jakiś czas temu "Mundo Deportivo" informowało, że Szczęsny podobnie jak i Pena miają otrzymać oferty pozostania w zespole. "Redakcja poinformowała, że Hiszpan znalazł się na liście zawodników, z którymi Barcelona chce rozpocząć negocjacje w lutym, ale póki co, nie podjęto działań. 'Pena nie martwi się o odnowienie umowy, ale o odzyskanie miejsca na murawie. Jeśli pojawi się propozycja, to rozpatrzy ją w stosownym czasie'" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Media: Barcelona i Pena "zamrozili" rozmowy o nowym kontrakcie

Jednak przebijały się w przestrzeni medialnej również takie informacje, że Hiszpan nie jest zadowolony ze swojej pozycji i będzie chciał odejść z klubu. Teraz nowe światło na sprawę rzuciła hiszpańska "Marca". Najnowszą publikację na ten temat zatytułowano: "Barca i Inaki Pena wstrzymali przedłużenie kontraktu do końca sezonu" - czytamy.

Przypomnijmy, kontrakt Peni kończy się w czerwcu 2026 roku i za rok będzie mógł rozglądać się za nowym klubem, bez konieczności negocjacji z FC Barceloną. "Na razie sprawa jest zamrożona do końca sezonu. Obie strony zaczną rozmawiać o ewentualnym przedłużeniu umowy w czerwcu. Wszystkie scenariusze są otwarte. Zasadniczo Barcelona chce, aby bramkarz kontynuował karierę. Po tym, co zobaczyli w tym sezonie, wiedzą, że potrzebują dwóch bramkarzy za Ter Stegenem i uważają, że Astralaga i Kochen nie są jeszcze gotowi na taki skok" - czytamy.

Zobacz też: "A po Lewandowskim...". Oto następca Polaka w Barcelonie

Dziennikarze zastanawiają się, jakie stanowisko zajmie ostatecznie sam zainteresowany, który niedługo będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą swojej dalszej kariery. "Nie można wykluczyć scenariusza odejścia bramkarza. Pena cieszy się dobrą reputacją i nie brakuje dla niego chętnych. Udowodnił swoją jakość w Barcelonie, a także w Galatasaray, miejscu, które nie jest łatwe. Kataloński klub może być zainteresowany jego sprzedażą, jeśli pojawi się dobra oferta. Za pieniądze, które by otrzymał, mógłby podpisać kontrakt z innym bramkarzem" - czytamy.