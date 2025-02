Lewandowski pokazał zdjęcie z polską gwiazdą i się zaczęło. "A gdzie Wojtek?"

Robert Lewandowski to filar FC Barcelony. W tym sezonie zdobył 31 goli, a mamy dopiero luty. - Robert jest jednym z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. (...) Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. (...) Jest bardzo zaangażowanym piłkarzem i świetnym profesjonalistą - chwalił go ostatnio Deco. I choć reprezentant Polski skupia się na zmaganiach boiskowych, to znalazł czas, by razem z żoną Anną spotkać się z wyjątkową osobą, czym natychmiast pochwalił się w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski spotkał się Ewą Pajor. Internauci rozpływają się nad Polakami

Lewandowski zamieścił na Instagramie zdjęcie z rodaczką, która również występuje dla Barcelony, ale dla żeńskiej drużyny. Ba, jest jej niekwestionowaną gwiazdą, mimo że dołączyła dopiero latem 2024. Mowa oczywiście o Ewie Pajor. W tym sezonie zdobyła już 29 goli we wszystkich rozgrywkach, a także 10 asyst. Dzięki temu jest liderką klasyfikacji strzelczyń Primera Division, podobnie zresztą jak i Lewandowski, tylko że ten w męskiej kategorii.

"Świetne popołudnie z niezwykłą Ewą! Jej talent i determinacja są naprawdę inspirujące. Jestem dumny, że wspieram kobiecą piłkę i jestem podekscytowany, że mogę widzieć, jak wciąż błyszczy" - napisał napastnik Barcelony.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych kibiców. "Spotkanie dwóch maszyn strzeleckich", "Najlepszy strzelec męskiego futbolu i najlepsza strzelczyni kobiecego", "Duma rozpiera, że mamy takich przedstawicieli w jednym z największych klubów świata", "Najlepsze dziewiątki świata", "Najlepsze duo", "Polska siła w Barcelonie, jeszcze Wojtek", "Najlepsi Polacy na świecie" - to tylko kilka z licznych komentarzy. Głos pod wpisem zabrał też Mateusz Święcicki. "Łącznie 60 goli w sezonie 2024/2025 na jednym zdjęciu" - przypomniał dziennikarz.

Internauci pytają tylko o jedno. Wiedzą, kogo brakuje

Pajor i Lewandowski są najsłynniejszymi Polakami grającymi obecnie w Barcelonie, ale nie można też zapominać o Szczęsnym. Ten zdobył zaufanie Hansiego Flicka i od stycznia dość regularnie pojawia się na murawie. "Wygryzł" ze składu Inakiego Penę i dobrze prezentuje się w bramce. Dość powiedzieć, że z nim Katalończycy jeszcze nie przegrali. I właśnie na brak Szczęsnego na zdjęciu Lewandowskiego uwagę zwróciło wielu internautów. "A gdzie Wojtek?" - dopytywali.

Teraz przed męską drużyną starcie z Rayo Vallecano w La Liga. Mecz zaplanowano na poniedziałek. Z kolei panie zagrają w niedzielę z Madrid CFF, też w lidze.