Ogłaszają ws. Lewandowskiego! Otoczenie Polaka zabiera głos

19 lipca 2022 r. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Barcelony. Reprezentant Polski złożył podpis pod czteroletnim kontraktem, ale został on skonstruowany na zasadzie 3+1. To oznacza, że aktualnie umowa Lewandowskiego wygasa z końcem sezonu 24/25, ale obie strony mogą się związać na jeszcze jeden sezon. Aby tak się stało, Lewandowski musi zagrać w 50 proc. meczów co najmniej przez 45 minut. W połowie lutego br. Lewandowski jest blisko wypełnienia tego limitu.

- Robert ma umowę, ale Barcelona może go zwolnić, jeśli nie spełni szeregu warunków. Jasno mówimy jednak, że pragniemy dalej pracować z Robertem. Myślę, że on też będzie chciał kontynuować z nami współpracę, ponieważ oprócz tego, że wiąże nas kontrakt, to jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. To pytanie trzeba zadać Robertowi, ale myślę, że tak, nasza współpraca będzie nadal trwała. Kiedy z nim rozmawiasz, zawsze mówi o przyszłości, o przyszłym sezonie - mówił Deco, dyrektor sportowy Barcelony.

W nocy z wtorku na środę dziennik "Mundo Deportivo" podał, że Lewandowski ma już dogadaną umowę z Barceloną dotyczącą kontynuowania gry przez jeszcze jeden sezon. "Polak zasłużył sobie na własne prawo, aby kontynuować współpracę z Barceloną przez kolejny rok. Lewandowski nie tylko chce nadal czerpać przyjemność z gry w Barcelonie, ale także chce dopisać sobie kolejne tytuły i odgrywać rolę lidera" - mogliśmy przeczytać w artykule.

Pensja brutto Lewandowskiego w tym sezonie przekroczyła 30 mln euro. W przyszłym sezonie Polak zarobi 26 mln euro. Jak wygląda jego sytuacja kontraktowa?

Ważne wieści ws. Roberta Lewandowskiego. "Se queda"

Z informacji podawanych przez "Przegląd Sportowy Onet" wynika, że Lewandowski jeszcze nie podpisał nowego kontraktu z Barceloną. "Se queda (z hiszp. zostaje)" - mówi bliskie otoczenie Lewandowskiego, cytowane przez wspomniane źródło. Kiedy zatem dojdzie do oficjalnego przedłużenia umowy z Robertem? Po poniedziałkowym meczu z Rayo Vallecano, jeżeli Lewandowski zagra w nim co najmniej 45 minut. To wynika z klauzuli zapisanej w umowie Lewandowskiego z Barceloną.

Można więc teraz założyć, że sezon 25/26 będzie ostatnim dla Lewandowskiego w roli piłkarza Barcelony. Aktualnie rodzina Lewandowskich buduje dom w Gavie pod Barceloną. Jakie Lewandowski ma plany po zakończeniu kariery?

- Czuję się tu bardzo, bardzo dobrze. Moja rodzina tak samo. W klubie też widzę, jak kibice mnie wspierają. Nie ukrywam, że dzięki ludziom, którzy są w Barcelonie bardzo polubiliśmy to miejsce. Tak, kolejne lata chciałbym spędzić właśnie w Barcelonie. Czy tak będzie w praktyce, czas pokaże. Ale to jest miejsce, w którym czuję się jak w domu - opowiadał Lewandowski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Ostatnio coraz częściej pojawiają się spekulacje o możliwych następcach Lewandowskiego. W tym gronie wymienia się Viktora Gyokeresa ze Sportingu CP, Alexandra Isaka z Newcastle United czy Benjamina Sesko z RB Lipsk.

Barcelona zagra domowy mecz z Rayo Vallecano w poniedziałek o godz. 21:00. Najpewniej w wyjściowym składzie Barcelony znajdą się Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.