Barcelona pokazała nagranie ze Szczęsnym. Jego reakcja na koniec to hit

Wojciech Szczęsny wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie FC Barcelony. To on, a nie Inaki Pena bronił w ostatnich spotkaniach i wiele wskazuje na to, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie. Wygląda na to, że Polak w Katalonii czuje się coraz lepiej. Barcelona w swoich mediach społecznościowych opublikowała zabawny filmik z bramkarzem w roli głównej.

