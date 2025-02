Hiszpanie ogłaszają ws. Szczęsnego i Peni. Barcelona już zdecydowała

- "Tek" [pseudonim Wojciecha Szczęsnego, przyp. red.] jest numerem jeden, bez wątpienia. Inaki Pena to fantastyczny bramkarz, ale wybraliśmy "Teka" ze względu na jego osobowość i styl. Taka jest decyzja i musimy się jej trzymać. Nie ma to nic wspólnego z "Tekiem" i Inakim, ale z drużyną, a my zawsze decydujemy, co jest najlepsze dla drużyny - mówił Hansi Flick.

Tak uciął spekulacje na temat numeru jeden w bramce FC Barcelony. Ziścił się scenariusz, który jeszcze pod koniec 2024 roku był nie do pomyślenia. To Hiszpan wchodził na boisko, a Polak czekał z debiutem aż do stycznia 2025. Ale kiedy już pojawił się na murawie, to z miejsca zyskał zaufanie trenera. Dlatego też pojawia się pytanie, co dalej z przyszłością bramkarzy?

Hiszpanie ujawniają ws. Szczęsnego i Peni. "Naruszenie zaufania"

Coraz więcej mówi się o tym, że Szczęsny może otrzymać ofertę przedłużenia kontraktu. Obecna umowa jest ważna do końca czerwca tego roku, bo docelowo Polak miał zastąpić w bramce Marca-Andre ter Stegena, a ten z końcem sezonu powinien wrócić do bramki. Media donoszą jednak, że choć po powrocie to Niemiec powinien być numerem jeden, to Barcelona nie zamierza rezygnować ze Szczęsnego.

A co z Peną? Hiszpańscy dziennikarze donosili, że nie jest on zadowolony z pozycji, jaką obecnie zajmuje w klubie. Ba, miał nawet odbyć osobistą rozmowę z Flickiem, by wyjaśnić powody tak nagłego odsunięcia od składu. "Flick namawiał go do zaakceptowania nowej rzeczywistości. (...) Bramkarz opuścił to spotkanie z poczuciem, że od tego momentu będzie mu trudniej odzyskać miejsce jako pierwsza alternatywa dla kontuzjowanego ter Stegena" - pisał kataloński "Sport".

Teraz nowe informacje w sprawie przyszłości obu bramkarzy przekazało "Mundo Deportivo". Dziennikarze potwierdzili, że Szczęsny powinien otrzymać ofertę pozostania w zespole, podobnie jak i Pena. Tyle tylko, że w przypadku Hiszpania niekoniecznie dojdzie do złożenia podpisu.

"Był zmiennikiem ter Stegena, a teraz jest zmiennikiem zawodnika, który jeszcze nie tak dawno był na emeryturze. To drastyczne naruszenie zaufania. I to też stawia pod znakiem zapytania ciągłość współpracy z Peną, tym bardziej że klub zastanawia się nad przedłużeniem umowy ze Szczęsnym" - czytamy.

Flick się nie popisał. Pena jest zły

Redakcja poinformowała, że Hiszpan znalazł się na liście zawodników, z którymi Barcelona chce rozpocząć negocjacje w lutym, ale póki co, nie podjęto działań. "Pena nie martwi się o odnowienie umowy, ale o odzyskanie miejsca na murawie. Jeśli pojawi się propozycja, to rozpatrzy ją w stosownym czasie" - spuentowano. Dziennikarze ujawnili też, że Pena mocno zawiódł się na Flicku przed meczem z Benfiką Lizbona (5:4) w Lidze Mistrzów. Był pewny, że wystąpi w tym meczu, a o innej decyzji miał dowiedzieć się z... mediów. Flick rzekomo przekazał ją Szczęsnemu, ale Peni już nie.

Jak na razie to Szczęsny jest numerem jeden i wydaje się mało prawdopodobne, by w najbliższym czasie taki stan uległ zmianie. Kolejny mecz Barcelona rozegra w poniedziałek 17 lutego. Rywalem będzie Rayo Vallecano.