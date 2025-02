Barcelona może rozwiązać kontrakt z Lewandowskim. Oto warunek. Wyciekł zapis

Robert Lewandowski w 22 meczach tego sezonu La Liga zdobył aż 19 goli i przewodzi klasyfikacji strzelców rozgrywek. W Lidze Mistrzów w ośmiu spotkaniach trafiał dziewięciokrotnie i jest wiceliderem wśród najskuteczniejszych zawodników. Wyprzedza go tylko Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (10 goli). Czy Polak w kolejnych latach będzie nadal stanowił o sile FC Barcelony?

W ostatnich tygodniach wokół kontraktu Lewandowskiego narosło wiele teorii. Niektóre mówiły o tym, że musi rozegrać odpowiednią liczbę minut, aby jego umowa została przedłużona. Jeszcze inne mówiły o tym, że FC Barcelona może jednostronnie zerwać kontrakt pod pewnymi warunkami.

Najnowsze informacje w sprawie przekazała "Marca". "Mateu Alemany, ówczesny dyrektor sportowy klubu, umieścił w kontrakcie klauzulę, zgodnie z którą, jeśli napastnik nie rozegra 60 procent meczów sezonu, klub będzie mógł rozwiązać jego kontrakt" - napisał dziennik, uspokajając jednak, że w Barcelonie nikt nie myśl o skorzystaniu z klauzuli. Po pierwsze dlatego, że Lewandowski rozegra tyle meczów, ile potrzebuje, aby pozostać w Katalonii na następny sezon.

"Marca" dodaje, że pensja kapitana reprezentacji Polski jest bardzo wysoka i w tym sezonie przekroczyła 30 milionów euro brutto. W przyszłym Polak zarobi 26 milionów.

"Lewandowski i jego rodzina są zachwyceni w Barcelonie. Pomysł jest taki, aby pozostać i zamieszkać w mieście po zakończeniu kariery piłkarskiej, co teoretycznie miałoby miejsce w czerwcu 2026 roku. Prawdą jest również, że są kluby w Arabii Saudyjskiej, które mają Polaka na oku. Nie można wykluczyć, że zakończy tam karierę, jeśli otrzyma znaczącą ofertę finansową. Następnie wróciłby do Barcelony" - czytamy we wspomnianym źródle.

Kolejne spotkanie FC Barcelony - najpewniej z Lewandowskim w składzie - już 17 lutego. Wówczas podopieczni Hansiego Flicka zagrają z Rayo Vallecano.