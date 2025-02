Vinicius zabrał głos ws. przyszłości. Tak skomentował ofertę z Arabii. "Kilka dni"

Wtorkowy wieczór 11 lutego z Ligą Mistrzów stał pod znakiem rywalizacji Manchesteru City z Realem Madryt. W centrum zainteresowania był Vinicius Junior, którego fani "The Citizens" przed meczem prowokowali oprawą z Rodrim trzymającym Złotą Piłkę i napisem nawołującym, by w Madrycie przestali w końcu z tego powodu płakać. Na koniec to jednak Brazylijczyk miał powody do radości. Real odwrócił losy meczu i wygrał 3:2, a asystę przy zwycięskim golu Jude'a Bellinghama zaliczył właśnie Vinicius Jr.

Vinicius wkrótce będzie błyszczeć gdzie indziej?

Brazylijczyk strzelił w tym sezonie 16 goli i zanotował 11 asyst we wszystkich rozgrywkach. Pod kątem asyst jest najlepszym zawodnikiem Realu, a bramek więcej ma tylko Kylian Mbappe (23). Możliwe jednak, że przygoda Viniciusa z Madrytem może już długo nie potrwać. Jego kontrakt z Realem wygasa co prawda dopiero w czerwcu 2027 roku, ale tajemnicą poliszynela jest, że negocjacje w sprawie przedłużenia już trwają. I jak dotąd nie zakończyły się powodzeniem.

Miliard euro dla Viniciusa! Brazylijczyk komentuje doniesienia

Mało tego, w mediach francuskich i hiszpańskich pojawiały się doniesienia o poważnym zainteresowaniu ze strony innych klubów. Przede wszystkim saudyjskich. Francuski portal RMC Sport informował, że w sprawę zaangażowany ma być nawet rząd Arabii, a w przypadku przenosin do któregoś z zespołów w Saudi Pro League, Vinicius mógłby liczyć na pensję w wysokości nawet 200 milionów euro rocznie, co w przypadku pięcioletniej umowy dałoby mu zarobek rzędu miliarda euro!

Co na to wszystko sam zawodnik? O to został zapytany po meczu Realu z Manchesterem przez telewizję Movistar+. Vinicius Jr, bez zaskoczenia, wyparł się jakichkolwiek negocjacji z Saudyjczykami - Ja nic o tym nie wiem. Nikt ze mną w tej sprawie nie rozmawiał - powiedział Brazylijczyk. Z kolei w rozmowie z TNT zapewnił o chęci pozostania w Realu. - Jeśli Bóg pozwoli, w ciągu najbliższych kilku dni negocjacje zostaną zakończone i będę mógł zostać tutaj na dłużej. Zawsze mówiłem, że chcę tu grać przez długi czas, aby móc tworzyć historię tego klubu - oświadczył Vinicius Junior.