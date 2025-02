A jednak stało się! La Liga nie odpuściła Barcelonie

Wyższa Rada ds. Sportu (CSD) na początku stycznia podjęła środek zapobiegawczy wobec FC Barcelony ws. rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora. Oznaczało to, że klub tymczasowo może zarejestrować obu zawodników w rozgrywkach LaLiga. Władze rozgrywek szybko zapowiedziały jednak, że odwołają się od tej decyzji i łatwo nie odpuszczą.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Binkowski show po wygranej walce na FAME 24!

LaLiga nie odpuszcza FC Barcelonie. Chcą wyrejestrować Daniego Olmo i Pau Victora

W związku z zastosowaniem środka zapobiegawczego CSD wysłało wszelkie potrzebne dokumenty do federacji RFEF oraz do władz LaLiga, by obie instytucje mogły złożyć sprzeciw wobec decyzji. "Mundo Deportivo" informuje, że zgodnie z zapowiedzią zadziałały władze ligi hiszpańskiej i zwróciły się do instytucji o odwołanie rejestracji obu piłkarzy.

Nie oznacza to jednak, że Dani Olmo i Pau Victor nie mogą grać w barwach Barcelony w rozgrywkach ligowych. Przynajmniej na razie, bo wniosek miał zostać złożony 29 stycznia, a Wyższa Rada ds. Sportu ma czas na podjęcie decyzji do 7 kwietnia. Według doniesień nie ma zamiaru działać wcześniej i chce w pełni wykorzystać ten czas.

Sprawa nie trafiła jednak do Sądu Administracyjnego, a więc zaangażowany w sprawę związek pracodawców "nie potępił ostatecznie środka zapobiegawczego". Nie oznacza to jednak, że nie może tego zrobić. "MD" twierdzi, że może zrobić to w każdej chwili po ewentualnym utrzymaniu przez CDS decyzji o legalności rejestracji obu piłkarzy.

Warto przypomnieć, że rejestracja Olmo i Victora związana jest z problemami FC Barcelony z przestrzeganiem finansowego fair play LaLiga. Katalończycy od początku nie zgadzali się z decyzjami władz i dlatego odwołali się do CDS. "Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie, sportowcy mają prawo do kontynuowania kariery sportowej zgodnej z ich potencjałem oraz z wszelkimi gwarancjami i pewnością" - argumentowano zastosowanie środka zapobiegawczego.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra dopiero 17 lutego, a będzie to starcie domowe z Rayo Vallecano. Rywalizacja rozpocznie się o 21:00.