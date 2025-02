To już stały przydomek Lewandowskiego. Tak go nazywają w Hiszpanii

Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka wrócił do formy sprzed lat. W La Lidze jest najlepszym strzelcem z dorobkiem 19 goli. Drugi Kylian Mbappe traci do niego trzy trafienia. W Lidze Mistrzów Polak ma dziewięć bramek i jest na czele klasyfikacji wspólnie z Serhou Guirassy.

Robert "otwieracz do puszek" Lewandowski

W sumie Robert Lewandowski w tym sezonie strzelił już 31 goli i na pewno na tym nie poprzestanie. "Mundo Deportivo" pisze o 36-latku, że "przeżywa drugą młodość". "Polak po raz kolejny był kluczowy w Sevilli i otworzył wynik spotkania, dając Barcelonie prowadzenie na Sanchez Pizjuan (4:1). To typowa dynamika w tym sezonie" - piszą Hiszpanie.

To nie pierwszy raz, kiedy Robert Lewandowski "otwiera worek z golami" w meczach FC Barcelony. Premierowe trafienie z Sevillą było jedenastym z 31 trafień w tym sezonie. "Mundo Deportivo" nazwał Polaka "Abrelatas", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "otwieracz do puszek". To nie pierwszy raz, kiedy Lewandowski jest tak nazywany. Hiszpańskie media regularnie używają tego określenia w jego przypadku, kiedy podkreślają, że napastnik Barcelony regularnie otwiera wyniki spotkań.

"'Otwieracz puszek' Lewandowski: Jedna trzecia jego goli daje Barçy impuls" - czytamy w tytule. "Spośród 31 goli Lewandowskiego, 11 było pierwszymi golami Barcelony w meczu. Statystyka, która jasno pokazuje, jak ważne były bramki Polaka" - dodano.

Tylko trzech napastników może się pochwalić takim wynikiem, co Polak

Hiszpańscy dziennikarze wyliczyli, że spośród najlepszych napastników w Europie tylko Viktor Gyokeres (Sporting CP), Erling Haaland (Manchester City) i Kylian Mbappé (Real Madryt) zdołali zdobyć pierwszą bramkę dla swojej drużyny tak wiele razy (11) co Lewandowski w tym sezonie.

"W Serie A Mateo Retegui i Moise Kean strzelili gole w ośmiu meczach dla Atalanty i Fiorentiny, natomiast w Ligue 1 najlepszym otwierającym był Ousmane Dembélé, który strzelił siedem goli. W Bundeslidze panuje duża równość, jeśli chodzi o to, kto jako pierwszy strzeli gola. Czterech graczy (Harry Kane, Tim Kleindienst, Hugo Ekitike i Benjamin Sesko) ma na swoim koncie siedem bramek" - czytamy.

Robertowi Lewandowskiemu brakuje dwóch trafień, by wyrównać dorobek strzelecki z jego pierwszego roku w FC Barcelonie. Przypomnijmy, że było w sumie 33 goli. Kiedy będzie miał szansę tego dokonać? Najbliższe starcie Duma Katalonii rozegra 17.02 z Rayo Vallecano u siebie. Następnie 22 lutego podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Las Palmas.

Mecze, w których Lewandowski otwierał wyniki spotkania: