Aż wrze od doniesień ws. przyszłości Viniciusa. "Chaos"

"Faktem jest, że ten Vinicius Junior jest inny. Nawet poziom jego gry wywołał debatę, jakiej w klubie do tej pory nie było. Carlo Ancelotti nie zaprzeczył. Nikt nie widzi w nim zmiennika, ale nikt też nie uważa go za niepodważalnego, biorąc pod uwagę jego obecne występy" - pisała kilka dni temu "Marca". Dziennikarze sugerują, że Brazylijczyk nie jest już nietykalny w Realu Madryt. Pojawiły się nawet informacje, że wkrótce odejdzie z drużyny. Na poważnie zainteresowana jest nim Arabia Saudyjska, która rzekomo oferuje mu pięcioletnią umowę, dzięki której zarobi łącznie miliard dolarów. Tyle tylko, że dość nieoczekiwanie pojawił się inny i to dość kontrowersyjny kierunek.

Vinicius Junior odejdzie z Realu? W grze nie tylko Arabia Saudyjska. Przeprowadzono nieformalne rozmowy

Pogłoski o możliwym rozstaniu Viniciusa z Realem nasiliły się po tym, jak "The Athletic" przekazał, że piłkarz nie przyjął pierwszej oferty klubu w sprawie przedłużenia umowy. Ta wygasa w czerwcu 2027 roku. Brazylijczyk ma żądać podwyżki, ale władze nie są skłonne przystać na jego warunki.

I jak donosi Sacha Tavolieri z francuskiego "Sky Sport", otoczenie Viniciusa już działa na wypadek, gdyby nie udało się dojść do porozumienia z "Królewskimi". "Zostać - tak, ale nie za wszelką cenę. Taką właśnie opinię wyraża otoczenie skrzydłowego, który zdaje sobie sprawę, że w Realu jest ważniejszy niż kiedykolwiek, zwłaszcza że zbliżają się decydujące momenty sezonu" - czytamy. Co robią agenci Viniciusa?

Rzekomo nawiązali kontakt z... Paris Saint-Germain. Ba, przeprowadzili już nieformalne rozmowy w sprawie ewentualnego transferu. I władze francuskiego klubu mogą podjąć odpowiednie kroki, jeśli Vinicius nie dojdzie do porozumienia w sprawie pensji z Realem.

Zdaniem katalońskiego "Sportu", w ten sposób współpracownicy Viniciusa najprawdopodobniej chcą wywrzeć presję na Florentino Perezie w sprawie podwyżki. Jednak dziennikarze podkreślają, że prezes Realu takim wpływom nie ulega, co pokazał w przeszłości, nawet w przypadku największych gwiazd.

"Tego lata zapanuje 'chaos'"

Zdaniem Edu Aguirre z "El Chiringuito", takie działania otoczenia Brazylijczyka najprawdopodobniej doprowadzą do sporego zamieszania. Wokół informacji o możliwym transferze wybuchła istna burza. -Vinicius Junior odejdzie z Realu tylko i wyłącznie do Arabii Saudyjskiej, to jedyna opcja. Tego lata zapanuje "chaos" - przewidywał dziennikarz w jednym z podcastów, cytowany przez championat.com.

Obecnie Vinicius skupia się na grze w barwach mistrzów Hiszpanii. Nie tak dawno deklarował, że wiąże przyszłość z Realem i ma nadzieję zostać w nim na dłużej. W szatni pojawiły się jednak pierwsze konflikty. Widać je było na boisku, gdzie Luka Modrić i Federico Valverde mieli spore pretensje do Brazylijczyka w związku z jego postawą w meczu z Leganes (3:2) w Pucharze Króla.