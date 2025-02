Zaskakujące słowa Lewandowskiego. Fani Barcelony w to nie uwierzą

Przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy sytuacja finansowa Barcelony była rozkładana przez hiszpańskie media na czynniki pierwsze. Zarząd Barcelony często korzystał z tzw. dźwigni finansowych, by spełnić zasady Finansowego Fair Play. Przez te miesiące pojawiały się też problemy z rejestracją piłkarzy. Ostatnio Dani Olmo i Pau Victor zostali wyrejestrowani z rozgrywek, ale mogli wrócić na listę po zastosowaniu tzw. środka zapobiegawczego.

Robert Lewandowski był świadomy problemów finansowych Barcelony przy okazji transferu latem 2022 r. z Bayernu Monachium. Media regularnie informowały o zainteresowaniu Polakiem ze strony klubów Arabii Saudyjskiej, a dodatkowo wspominały o rosnącej pensji Lewandowskiego co każdy sezon. Teraz Robert przedłuży umowę z Barceloną do czerwca 2027 r., kiedy to wypełni minimum 55 proc. meczów w sezonie 24/25.

14 stycznia br. prezes Joan Laporta dumnie ogłosił, że Barcelona wróciła do zasady transferów 1:1, tzn. jeżeli zarobi jedno euro, to może je wydać. - Aby to zrobić, musieliśmy m.in. podpisać kontrakt z Nike. To najlepsza umowa dotycząca odzieży sportowej w świecie piłki nożnej. To obala wizerunek, że klub jest źle zarządzany - tłumaczył prezes Barcelony na jednej z konferencji prasowych.

Lewandowski zabrał głos ws. sytuacji finansowej Barcelony. "Mam inną perspektywę"

Lewandowski udzielił wywiadu tygodnikowi "Piłka Nożna". W nim Robert odniósł się do aktualnej sytuacji finansowej Barcelony. - To jest ciekawy temat. Faktycznie, jeśli ktoś śledzi wszystko z oddali i poczyta w mediach o różnych sprawach, to może się wydawać, że jest źle. Natomiast ja mam inną perspektywę, jestem blisko i wiem, że dla tego klubu nadchodzą powoli dobre czasy. Przychodząc do Barcelony, zdawałem sobie sprawę, z jakimi wyzwaniami ten klub się mierzy - powiedział.

- Za to, co zarząd i prezydent w ostatnich czterech latach zrobili na płaszczyźnie wyjścia z kryzysu finansowego, bo klub jeszcze kilka lat temu był być może na krawędzi bankructwa, jestem pełen uznania i szacunku dla tych osób, dla ich starań o wyprowadzenie klubu na właściwą ścieżkę - dodał Lewandowski.

- A czytając o naszych kłopotach, warto też pamiętać, że media hiszpańskie dzielą się na probarcelońskie i prorealowskie. Odbywa się zatem ciągłe szukanie w dobrej sytuacji czegoś złego i na odwrót. Jeśli jeden klub zrobi dobrze, to druga strona zawsze znajdzie coś złego i umiejętnie to nagłośni - skomentował Lewandowski, zwracając uwagę na informacje, jakie pojawiają się w hiszpańskiej prasie.

Barcelona zagra kolejny mecz w poniedziałek 17 lutego o godz. 21:00. Wtedy jej rywalem będzie Rayo Vallecano. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.