Modrić zdecydował ws. przyszłości. Aż trudno uwierzyć, co planuje

Sześć Lig Mistrzów, cztery mistrzostwa i dwa Puchary Hiszpanii, Złota Piłka - to część trofeów i nagród, po które sięgał Luka Modrić w koszulce Realu Madryt. Chorwacki pomocnik jest zawodnikiem "Królewskich" od lata 2012 roku i we wrześniu skończy 40 lat. Jego umowa z Realem obowiązuje do końca obecnego sezonu i niedługo piłkarz oraz klub będą musieli podjąć decyzję ws. przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki żartuje z Roberta Lewandowskiego: No trudno Robert, trudno

Modrić zdobył bramkę w środowym meczu w ćwierćfinale Pucharu Króla z Leganes (3:2) i niezmiennie śrubuje rekord najstarszego strzelca bramki dla Realu Madryt. W obecnym sezonie Chorwat ma na koncie już trzy bramki i sześć asyst w 34 występach. Jednocześnie w zdecydowanej większość pojawiał się na boisku z ławki, gdyż z racji wieku pozostaje rezerwowym w drużynie Carlo Ancelottiego.

Luka Modrić ma plan ws. przyszłości. "To jego marzenie"

Chociaż pozostaje rezerwowym, to zdaniem dziennika "AS" Luka Modrić chce przedłużyć umowę z Realem Madryt o kolejny rok. Konkretne rozmowy nie odbyły się jeszcze. Dojdzie do nich na koniec sezonu. "Intencją zawodnika jest pozostanie w klubie przez kolejny rok. Chce zagrać na mistrzostwach świata w 2026 roku, a do tego czasu chce pozostać w Realu Madryt. To jego pomysł. Jego marzenie. A potem zobaczymy" - czytamy.

"AS" zaznaczył, że Modrić jest szczęśliwy w Realu Madryt, dla którego rozegrał już 569 spotkań. "Dobrze czuje się w roli kapitana, lidera, zawodnika gotowego dać z siebie 200% bez względu na liczbę minut, jakie otrzyma" - podsumowano.

Zobacz też: Neymar ani myślał czekać. Wypalił od razu po pierwszym meczu w Santosie

Kolejny mecz Real Madryt rozegra u siebie z Atletico Madryt o godz. 21:00 w sobotę 8 lutego. Obecnie "Królewscy" mają przewagę punktu nad drużyną Diego Simeone w tabeli La Ligi.