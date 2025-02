Media: Oto plan Barcelony na Szczęsnego! Sensacyjny ruch

We wrześniu zeszłego roku Barcelona rywalizowała z Villarrealem na Estadio de la Ceramica. Pod koniec pierwszej połowy Marc-Andre ter Stegen opuścił boisko na noszach, ponieważ zerwał ścięgno rzepki w prawym kolanie. Wtedy do bramki Barcelony wskoczył Inaki Pena, ale klub musiał reagować. Barcelonie udało się przekonać Wojciecha Szczęsnego do powrotu z emerytury. Polak podpisał roczny kontrakt. Na początku był jednak rezerwowym.

Do końca 2024 r. numerem jeden w Barcelonie był Pena, a od początku tego roku pierwszym bramkarzem jest Szczęsny, co ogłosił już Flick na konferencji prasowej przed meczem z Deportivo Alaves. - Wybraliśmy "Teka" ze względu na jego osobowość i styl. Taka jest decyzja i musimy się jej trzymać. Nie ma to nic wspólnego z "Tekiem" i Inakim, ale z drużyną - opowiadał trener Barcelony.

Pewne jest, że Szczęsny wystąpi w meczu z Valencią w krajowym pucharze, co będzie oznaczało, że Pena został kompletnie zdegradowany w hierarchii. Warto dodać, że Pena spóźnił się na odprawę przed meczem z Athletikiem w Superpucharze Hiszpanii, z czego skorzystał Szczęsny. A jak Barcelona widzi przyszłość na tej pozycji?

"Nadkomplet" w Barcelonie. Nowa propozycja kontraktu dla Szczęsnego?

Dziennik "El Desmarque" informuje, że wkrótce Barcelona będzie miała "nadkomplet". Ma to związek z faktem, że Marc-Andre ter Stegen wróci do gry po zerwaniu rzepki w kolanie. Wtedy Flick będzie miał do dyspozycji trzech bramkarzy: Ter Stegena, Penę i Szczęsnego. Wspomniane źródło podaje, że numerem jeden w nowym sezonie ma być Niemiec. To spycha Hiszpana i Polaka do roli rezerwowych. Jaki pomysł na Penę i Szczęsnego ma Barcelona?

"El Desmarque" podaje, że Szczęsny ma otrzymać propozycję przedłużenia kontraktu o kolejny sezon, a w porozumieniu ma być zawarta opcja na sezon 26/27. Gdyby kontrakt został w pełni wypełniony przez Szczęsnego, miałby on 37 lat. Na razie taki scenariusz można uważać za sensację. "Flick jest bardzo zadowolony ze Szczęsnego" - czytamy.

A co w tej sytuacji z Peną? "Zarząd widzi w nim idealnego bramkarza na przyszłość, ale rozumie, że nie jest on zadowolony ze swojej roli" - twierdzi "El Desmarque". Mimo to Pena ma też otrzymać propozycję nowej umowy. Jeżeli jej nie zaakceptuje, to latem będzie miał tylko rok do wygaśnięcia kontraktu, co może skutkować sprzedażą Peni.

W kolejnym meczu Barcelona zagra z Valencią w ćwierćfinale Pucharu Króla. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godz. 21:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.