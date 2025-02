Oto co trener Valencii powiedział o Lewandowskim. "Klasa światowa, ale..."

"Zakuć, zdać, zapomnieć" - tak komentatorzy Eleven Sports opisali mecz z Deportivo Alaves w wykonaniu FC Barcelony. Zespół Hansiego Flicka miał niepowtarzalną okazję do odrobienia strat, ponieważ Real Madryt potknął się w sobotę z Espanyolem. Długo wydawało się, że w starciu Barcelona - Alaves też może dojść do niespodzianki, ale wtem całą zabawę zepsuł Robert Lewandowski - relacjonował dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Trener rywali ws. Lewandowskiego. Jasne stanowisko

Czy do podobnych męczarni zmuszeni zostaną kibice Barcelony, którzy w czwartek zdecydują się oglądać mecz Pucharu Króla? Tym razem Katalończycy zmierzą się z Valencią. Z tym przeciwnikiem nie tak dawno stoczyli ligową potyczkę. Zakończyła się ona prawdziwą strzelecką kanonadą.

Barcelona wygrała aż 7:1 i dopisała trzy punkty w rywalizacji o mistrzostwo kraju. Tym razem stawka jest zupełnie inna. Podopieczni Hansiego Flicka wedrzeć się do najlepszej czwórki krajowego pucharu. Na triumf w tych rozgrywkach czekają od sezonu 2020/21, kiedy w finale pokonali Athletik aż 4:0.

O rok krócej na występ w finale czeka Valencia, która w 2022 roku po rzutach karnych przegrała trofeum z Realem Betis. Tym razem - tak jak w rywalizacji ligowej - faworytem będzie Barcelona. Jej rywale mogą się obawiać Roberta Lewandowskiego, o którym trener Carlos Corberan wypowiada się w samych superlatywach.

- Lewandowski jest graczem klasy światowej. To oczywiste. Jest piłkarzem na niesamowitym poziomie. Jednak jeżeli skupisz się na Lewandowskim, to masz Raphinhę. Jak skupisz się na Raphinhii, to masz Lamine’a Yamala. Potem skupisz się na nim i pojawi się kolejny świetny zawodnik. Kluczowe jest to, abyśmy byli zespołem. Musimy wyciągnąć wnioski z poprzednich, bardzo trudnych dla nas momentów. Chcemy pokazać na Mestalla, że z tego wyszliśmy i zrozumieliśmy pewne rzeczy - powiedział Corberan, a jego słowa cytuje TVP Sport.

Robert Lewandowski w dotychczasowej karierze pięciokrotnie grał przeciwko Valencii. Strzelił w tych meczach aż siedem goli. Jak będzie tym razem?