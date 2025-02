Gigantyczna burza po decyzji ws. Szczęsnego. "Flick oszukał Penę"

Wojciech Szczęsny po przyjściu do FC Barcelony był jedynie rezerwowym dla Inakiego Peny, ale Hansi Flick zmienił decyzję i postawił na Polaka. Ten ma za sobą już siedem meczów w podstawowym składzie i już na stałe jest "jedynką". Pomimo niezłych występów Szczęsnego nie wszystkim podoba się taki stan rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo: Najlepszy w historii jestem ja

W Hiszpanii wrze po decyzji Hansiego Flicka ws. Wojciecha Szczęsnego. "Nie sposób zrozumieć"

- "Tek" jest numerem jeden, bez wątpienia - powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem z Valencią, co najwyraźniej wściekło dziennikarza Ivana San Antonio. W katalońskim dzienniku "Sport" pojawił się jego artykuł, w którym wyraża oburzenie po decyzji niemieckiego szkoleniowca. Na początku nazywa ją "niesprawiedliwą i arbitralną".

"Flick potępił bramkarza z Alicante i skazał go na całkowity ostracyzm" - czytamy nieco dalej. "Niezwykle trudno zrozumieć tę decyzję. Do tego Niemiec oszukał Inakiego Penę, któremu prosto w twarz powiedział, że będzie numerem jeden. Zresztą powiedział to też na konferencji prasowej" - pisze San Antonio i wskazuje, że przez dłuższy czas Flick nie miał zastrzeżeń do Hiszpana.

Hiszpański dziennikarz wskazuje, że trener Barcelony wyrzucił Penę ze składu po dwuminutowym spóźnieniu na sesję aktywacyjną przed jednym z meczów. "Wykorzystał okazję" i "jego słowa nie mają znaczenia" - czytamy w dalszej części. San Antonio nie odpuścił także wymownego komentarza o tym, dlaczego teraz broni Szczęsny.

"Trudno nie myśleć o złej decyzji, jeśli zastępcą Ter Stegena jest bramkarz, który niedawno był na emeryturze w Marbelli i potrzebował specjalnego okresu przygotowawczego, by znowu rywalizować. Nie sposób zrozumieć, że była to decyzja wyłącznie sportowa. Wszystkie 'szwy' są widoczne za każdym razem, gdy opuszcza pole karne, a przez całą swoją karierę nigdy nie grał w takim systemie, jaki obowiązuje w Barcelonie" - sugeruje Hiszpan.

To jednak nie koniec. "Szczęsny nigdy nie należał do najlepszych bramkarzy na świecie i jego profil nie pasował do gry Barcelony" - wygłosił dziennikarz. Wypadałoby zapytać, czy oglądał więc mecze reprezentacji Polski lub Juventusu w ostatnich latach, ale to sobie odpuścimy.

San Antonio wskazał też, że Szczęsny w szatni Barcelony palił papierosa, co jest poważniejszym wykroczeniem niż spóźnienie Peny. "Jeśli nie ma żadnych argumentów sportowych wyjaśniających jego pozycję wyjściową we wszystkich rozgrywkach, to dlaczego młody zawodnik pokroju Peny jest skazany na całkowity ostracyzm? Co zrobił takiego złego, że w ogóle nie może grać?" - brzmi podsumowanie.

W czwartek 6 lutego Barcelona zagra z Valencią w ćwierćfinale Pucharu Króla, a Szczęsny będzie miał okazję udowodnić swoją wartość. Początek meczu o 21:30.