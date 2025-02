FC Barcelona w czwartek powalczy o półfinał Pucharu Króla. Jej rywalem będzie ekipa Valencii. Na występ w tym meczu szczególną chrapkę może mieć Robert Lewandowski. Jak zauważyło "Mundo Deportivo", to właśnie Valencia jest "ulubioną ofiarą" Polaka od czasu przejścia do Barcelony. On sam stał się zaś w tych starciach "talizmanem" dla swojej drużyny.

