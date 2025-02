Szczęsny stworzył problem. Pisze o tym cała Hiszpania. "Flick musi"

- "Tek" jest naszym numerem jeden - tymi słowami Hansi Flick rozwiał wątpliwości co do pozycji Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Niemiec ogłosił to podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Deportivo Alaves (1:0) i zgodnie z zapowiedzią czwarty raz z rzędu wystawił Polaka w podstawowej jedenastce. Hiszpańskie media są więc zgodne, że Szczęsny będzie numerem jeden w rozgrywkach LaLiga i w Lidze Mistrzów. Pozostaje jednak jedna wątpliwość.

Szczęsny czy Pena? Dylemat Flicka powrócił. "Nowa wątpliwość"

Chodzi o mecze Pucharu Króla. Nad tym, na którego z bramkarzy postawi w nich Flick, dywaguje cała Hiszpania. "Ostatnia niewiadoma, którą Flick musi wyjaśnić w bramce" - pisze w tytule "Mundo Deportivo. Z kolei kataloński "Sport" donosi o "Ostatniej wielkiej decyzja w sprawie bramki Barcelony", a "AS" o "nowej wątpliwości w pucharze". Skąd całe zamieszanie?

To, że Szczęsny będzie bronił również w tych rozgrywkach, nie jest wcale takie oczywiste. W 1/16 finału z Barbastro (4:0) rzeczywiście w pierwszym składzie wyszedł Polak. Za to w 1/8 finału z Betisem Sewilla (5:1) już nie mógł zagrać z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę i jego miejsce zajął Inaki Pena. Teraz może się to powtórzyć, mimo że kara Szczęsnego przestała obowiązywać. - Zazwyczaj trenerzy w Pucharze Króla dają szansę bramkarzowi rezerwowemu, a w przypadku Barcelony jest nim Inaki Pena - wyjaśnia "Sport", który zamieszanie wokół bramkarzy nazwał "operą mydlaną". - Ale trudno powiedzieć, co dzieje się w głowie Hansiego Flicka. Niemiec może ogłosić swoją decyzję na konferencji prasowej w środę... lub utrzymać ją w tajemnicy - dodaje.

Szczęsny znów wypadnie ze składu FC Barcelony? "Nagroda pocieszenia"

To, że w Pucharze Króla broni drugi bramkarz, nie jest jednak ścisłą regułą. Jak przypomniano, poprzednik Flicka - Xavi Hernandez - we wszystkich rozgrywkach bez wyjątku stawiał na Marca-Andre ter Stegena. O tym samym pisze także "As". - Flick musi zdecydować, czy przyznać Inakiemu Peni nagrodę pocieszenia w postaci Pucharu Króla, czy też, podobnie jak w ostatnich latach ter Stegen, Szczęsny będzie grał wszędzie - czytamy.

O tym, jaką decyzję Flick, przekonamy się w najbliższy czwartek 6 lutego. FC Barcelona zagra wtedy w ćwierćfinale Pucharu Króla z Valencią. Mecz na Mestalla rozpocznie się o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.