Poszło w świat. Zaskakujące słowa o Szczęsnym. "Przykład Fabiańskiego"

Wojciech Szczęsny w październiku dołączył do FC Barcelony, ale dopiero teraz stał się jej pierwszym bramkarzem. W sobotę otwarcie potwierdził to trener Hansi Flick. Polak bronił już w siedmiu meczach, w tym czterech ostatnich i niestety nie ustrzegł się błędów. Źle wyglądały przede wszystkim jego dalekie wyjścia przed bramkę. Dwukrotnie kończyły się one faulem, a raz zderzeniem z Alejandro Balde i golem dla rywala. Co zatem musi zrobić, by uniknąć podobnych sytuacji?

Były trener bramkarzy Barcelony radzi Szczęsnemu. "To zawsze jest ważną częścią treningów"

34-latkowi nie do końca odpowiada styl FC Barcelony z wysoko ustawioną linią obrony. To właśnie on wymusza na bramkarzu odważniejsze wyjścia oraz częstsze uczestnictwo w konstruowaniu akcji. Szczęsny wcześniej nie musiał tego robić, o czym jeszcze we wrześniu mówił były trener bramkarzy Barcelony Frans Hoek. - Świetnie potrafi zatrzymywać strzały, przechwytywać dośrodkowania. Wiemy też, że budowanie gry od tyłu nie jest jego specjalnością, bo tak naprawdę nigdy tego nie potrzebował, patrząc na styl gry klubów, w których występował. Natomiast też nie jest tak, że nic w tym względzie nie potrafi. To, co umie, jest w każdym aspekcie wystarczające, aby poradził sobie w Barcelonie - tłumaczył wówczas.

Teraz po pierwszych występach Szczęsnego w Barcelonie holenderski szkoleniowiec udzielił wywiadu "Faktowi". Zwrócił uwagę na to, że Polak po prostu musi przyzwyczaić się do gry z "wysoką obroną". - Ważne jest, aby trenować to, co będzie się działo w meczu. I to zawsze jest ważną częścią treningów, zarówno z nowymi, jak i doświadczonymi zawodnikami. Jeśli uczynisz coś codzienną rutyną, poprawa będzie znaczna - stwierdził.

Hoek mówi o sytuacji Szczęsnego w Barcelonie. Znalazł porównanie. "Było widać na przykładzie Fabiańskiego"

W przeszłości Hoek jako trener bramkarzy pracował z Ajaksem, Barceloną, Bayernem Monachium, Manchesterem United, ale też... reprezentacją Polski. A to dlatego, że znalazł się w sztabie selekcjonera Leo Beenhakkera. W związku z tym podzielił się zaskakującą analogią.

Okazuje się, że wtedy w polskiej kadrze sytuacja z bramkarzem była zupełnie odwrotna. Powoływany wówczas Łukasz Fabiański musiał przestawić się na grę z nisko ustawioną linią defensywną. - W Polsce np. mieliśmy zupełnie inny styl gry. Obrona była ustawiona blisko linii pola karnego. To różnica. Praktykowaliśmy to właśnie w reprezentacji, co było widać na przykładzie Łukasza Fabiańskiego, z którym wtedy trenowałem - wyznał.