Alarm! Mecze z Manchesterem City tuż tuż, a w Realu katastrofa

Real Madryt coraz lepiej radził sobie w La Liga, aż doszło do spotkania z walczącym o utrzymanie Espanyolem. Mistrzowie Hiszpanii byli murowanymi faworytami, ale niespodziewanie przegrali 0:1 i mocno skomplikowali swoją sytuację w tabeli. Już tylko punkt traci do nich Atletico Madryt, a cztery "oczka" FC Barcelona. Nie opadły jeszcze negatywne emocje po ostatnim meczu, a z klubu napłynęły kolejne fatalne wieści.

David Alaba znów kontuzjowany! Media ujawniają, ile potrwa jego przerwa

We wtorkowy poranek Real wydał oficjalny komunikat w sprawie kontuzji jednego z piłkarzy. Mowa o Davidzie Alabie. Ten nie pojawił się na poniedziałkowym treningu, a powodem był ból mięśni. "Przeprowadziliśmy badania, które wykazały uraz przywodziciela w lewej nodze. Kontuzja pod obserwację" - czytamy. Klub nie podał informacji, ile potrwa rekonwalescencja, ale zrobił to dziennik "AS". Austriak będzie pauzował od dwóch do trzech tygodni.

To fatalna wiadomość dla zawodnika, który dopiero co wrócił do gry po kontuzji. W grudniu 2023 roku zerwał więzadło krzyżowe, a jego rekonwalescencja dość mocno się wydłużała. Istniało nawet ryzyko, że zakończy karierę. Ostatecznie 32-latek wrócił na boisko i od końcówki stycznia 2025 Carlo Ancelotti zaczął stawiać na niego. Wpuszczał go jednak w drugich połowach. Wydawało się, że szansę gry od pierwszych minut otrzyma w nadchodzącym meczu z Leganes, ale tak się nie stanie.

Kontuzja Alaby to też fatalna wiadomość dla samego Realu. W końcu w ostatnich tygodniach defensywa mocno ucierpiała. Z gry wyłączeni są m.in. Antonio Ruediger, Eder Militao czy Dani Carvajal. Jak donoszą dziennikarze, w tej sytuacji na środku obrony najpewniej zameldują się Raul Asencio i Aurelien Tchouameni.

Alaba poza grą w prestiżowych spotkaniach

Tak więc najpewniej Alaby zabraknie w środowym meczu z Leganes w ćwierćfinale Pucharu Króla, z Atletico Madryt w La Liga, a także z Manchesterem City w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Jeśli spełni się czarny scenariusz, to Austriak może wrócić dopiero na mecz z Gironą (23 lutego). Tak więc opuściłby jeszcze starcie z Osasuną Pampeluna w La Liga i rewanż z drużyną Pepa Guardioli. "Wyleczenie kontuzji na rewanż byłoby kolejnym cudem" - pisał "AS". Real znalazł się w trudnym położeniu i Ancelotti ma spory orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o skompletowanie linii obrony.

David Alaba trafił do Realu Madryt w lipcu 2021 roku z Bayernu Monachium. Wystąpił w 106 spotkaniach, zdobywając pięć bramek i dziewięć asyst. Z Realem sięgnął m.in. po dwa mistrzostwa Hiszpanii i po tyle samo trofeów Ligi Mistrzów.