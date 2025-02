Dziennikarz oszalał po tym, co zrobił Lewandowski. Wszystko się nagrało

FC Barcelona odrobiła część strat do Realu Madryt. Zespół Carlo Ancelottiego przegrał 0:1 z Espanyolem, a Barcelona pokonała 1:0 Deportivo Alaves po golu Roberta Lewandowskiego z 61. minuty. W ten sposób Lewandowski ma już 18 goli w lidze hiszpańskiej i przewodzi klasyfikacji strzelców. Jednocześnie to było 30. trafienie Lewandowskiego w sezonie 24/25, licząc wszystkie rozgrywki w barwach Barcelony.

"Lewandowski wciąż ma się dobrze. Nadal jest zdeterminowany, by udowodnić, że wiek to tylko liczba, a cel, który płynie w jego żyłach, przeważa nad wszelkimi fizycznymi słabościami. Lewandowski wpasował się jak ulał w system Flicka. Kiedy Lewandowski strzela gola, to Barcelona wygrywa, a w 2025 roku Polak odżył" - czytamy w dzienniku "La Voz de Galicia", który chwali polskiego napastnika.

Nie da się jednak ukryć, że za Barceloną trudne spotkanie, co podkreślał sam Lewandowski po meczu. -Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się strzelić 30 goli. Cieszę się również, że byłem w stanie pomóc drużynie zdobyć trzy punkty. Nie jest łatwo grać przeciwko zespołom z takim nastawieniem - powiedział Polak.

Dziennikarz nie wytrzymał po golu Lewandowskiego. To wideo jest już hitem

Program "El Chiringuito de Jugones" transmitował na żywo reakcje swoich ekspertów i dziennikarzy podczas meczu Barcelona - Alaves. Matias Palacios cieszył się po golu Lewandowskiego i krzyczał "goool" przez kilkanaście sekund.

- Gol dla Barcelony. Pojawił się Pichichi (najlepszy strzelec ligi), pojawił się strzelec bramki. Lewandowski dostał się w pole karne i strzelił gola po woleju Lamine'a Yamala. Barcelona otworzyła mecz. Było ciężko, ale w końcu się udało i mur Alaves został zburzony. Lewandowski zdefiniował wszystkie szanse Barcelony, 1:0 - mówił.

Nagranie z reakcji dziennikarzy po golu Lewandowskiego szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Do tej pory wideo zebrało ponad 200 tys. wyświetleń na portalu X.

W kolejnym meczu Barcelona zagra z Valencią w ćwierćfinale Pucharu Króla. To spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 21:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.