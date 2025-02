FC Barcelona ogłosiła ws. Lewandowskiego dzień po meczu z Alaves

Deportivo Alaves sprawiło Barcelonie bardzo dużo problemów, ale ostatecznie nie dało rady wywalczyć nawet jednego punktu. W 61. minucie Robert Lewandowski uniknął spalonego i z najbliższej odległości trafił do siatki. Zwycięstwo pozwoliło Barcelonie zmniejszyć stratę do pierwszego Realu Madryt do czterech punktów. Tym samym podopieczni Hansiego Flicka wykorzystali wpadkę swoich rywali w meczu z Espanyolem (0:1).

Co za forma Lewandowskiego. Jedyny taki w Europie. Gorsi nawet Kane i Mbappe

Robert Lewandowski uzbierał w La Liga już 18 trafień i obecnie przewodzi klasyfikacji strzelców w Hiszpanii. Jego najgroźniejszym rywalem w walce o koronę króla strzelców jest Kylian Mbappe. Francuz do tej pory strzelił 15 bramek. W poniedziałek Barcelona opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł, w którym zachwyca się polskim napastnikiem.

"Lewandowski kontra świat: Dlaczego żaden napastnik nie zaczyna meczu tak jak on? Lewandowski stał się ekspertem w zdobywaniu pierwszej bramki w meczu. Z 22 spotkań w lidze, Lewandowski strzelił pierwszego gola w siedmiu przypadkach, więcej niż jakikolwiek inny zawodnik La Liga w tym sezonie. Co więcej, Barcelona aż sześć razy wygrywała te mecze" - czytamy.

"Jeżeli spojrzymy na pięć najlepszych lig w Europie, to żaden inny piłkarz nie zdobywał pierwszej bramki tak często. Nikt nie może się równać z nim i jego siedmioma bramkami, wliczając w to Harry'ego Kane'a z Bayernu Monachium oraz Kyliana Mbappe z Realu, którzy są tuż za Lewandowskim z sześcioma takimi golami" - dodaje FC Barcelona. Klub przypomina przy okazji, że Lewandowski we wszystkich rozgrywkach zdobył 30 goli - również najwięcej w Europie.

Teraz przed Barceloną ćwierćfinał Pucharu Króla, w którym zagra z Valencią. Do tej pory Lewandowski w meczach z tą drużyną zdobył łącznie siedem bramek. Czy dołoży kolejne trafienia? Dowiemy się już w czwartek 6 lutego. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.