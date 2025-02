Ujawnili sensacyjną prawdę o Szczęsnym. Wszystko zostało nagrane

Wojciech Szczęsny wywalczył miejsce w pierwszym składzie FC Barcelony. Początki miał trudne, bo musiał przestawić się z emerytury na reżim treningowy, co zajęło mu trochę czasu. Mimo to Polak wspierał swojego konkurenta Inakiego Pene. Jeszcze w październiku przed ElClasico w wywiadzie dla Eleven Sports bramkarz wyjawił, że powiedział Hansiemu Flickowi, żeby nic nie zmieniał. - Powiedziałem Flickowi, że nawet gdybym był na 100 proc. gotowy, to na jego miejscu bym na siebie nie postawił. Uważam, że to nie jest historia o mnie. Kiedy zespół (prawidłowo - red.) funkcjonuje i wszystko idzie dobrze, to można tylko zepsuć, robiąc niepotrzebne zmiany - oznajmił w wywiadzie dla polskiej stacji.

Wojciech Szczęsny wygrał rywalizację z Inakim Peną

Miesiące mijały i Wojciech Szczęsny w końcu dostał swoją szansę w pucharze. Polak nie miał za wiele do roboty, ale - według informacji hiszpańskich mediów - spóźnienie Inakiego Peni na odprawę przed meczem Superpucharu Hiszpanii sprawiło, że Polak wskoczył do składu na mecz z Athletikiem i Realem Madryt. Co prawda Polak obejrzał czerwoną kartkę, ale w kolejnych spotkaniach Niemiec chętnie stawiał na Poaka, mimo błędów.

Na ostatniej konferencji prasowej Flick oznajmił, że Wojciech Szczęsny "jest numerem jeden". Zdaniem "Relevo" jest to spowodowane tym, że w zeszłym sezonie miał najmniej obron w lidze, a ponadto "jego sytuacja jest niepewna". Z kolei "Mundo Deportivo" informuje, że Hiszpan nie radzi sobie z obecną sytuacją.

Jednak zachowanie Wojciecha Szczęsnego pokazało, dlaczego m.in. to on wystąpił w ostatnim meczu ligowym z Deportivo Alaves i najprawdopodobniej będzie występował w kolejnych spotkaniach. Po wymęczonym zwycięstwie 1:0 Hansi Flick miał dać zawodnikom dzień wolnego, by nabrali świeżości przed kolejnymi potyczkami, gdyż kalendarz jest bardzo napięty.

W serwisie X (dawniej Twitter) Carlos Monfort, czyli dziennikarz "Jijantes FC" zamieścił nagranie, na którym widać, że Polak pojawił się w ośrodku treningowym FC Barcelony. "Szczęsny, jedyny zawodnik, który pojawił się dziś rano na treningu. Zawodnicy mają dzień wolny od pracy" - napisał.

Na nagraniu widać także, że Polak zatrzymał się przed czekającymi pod budynkiem kibicami i zrobił sobie z nimi zdjęcia oraz rozdał autografy. To pokazuje, że Wojciech Szczęsny bardzo poważnie traktuje okazję na grę w FC Barcelonie i nie trafił do niej, by "dorobić" na emeryturze. Tym samym Polak niejako odwdzięcza się Hansiemu Flickowi za szansę, jaką otrzymał. Swoją postawą i czystym kontem w ostatnim meczu również to udowodnił, co nie przeszło niezauważonym w lokalnej prasie. Ponadto takim zachowaniem 34-latek daje przykład młodszym kolegom, którzy dopiero aspirują do gry w pierwszej drużynie.

Kiedy gra FC Barcelona?

Kolejne mecze FC Barcelona rozegra już niedługo, bo 6 lutego w Copa del Rey. Rywalem Dumy Katalonii będzie Valencia, którą drużyna niedawno rozbiła 7:1 w lidze. Trzy dni później podopieczni Hansiego Flicka udadzą się na ligowe starcie do Sevilli.