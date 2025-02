To, co zrobił Lamine Yamal, przejdzie do historii. "Widzieliśmy Messiego"

Deportivo w meczu z Barceloną robiło wszystko, żeby uprzykrzyć życie podopiecznym Hansiego Flicka. Z tego powodu kibice gospodarzy dostali dość nudne spotkanie - a i tak musieli drżeć o zwycięstwo. To udało się zapewnić Robertowi Lewandowskiemu, który zdobył bramkę dopiero w 61. minucie.

Popis Lamine Yamala. Hiszpanie są pod wrażeniem. Mógł się przypomnieć Messi

Choć poziom spotkania nie był zbyt wysoki, to nie oznacza od razu, że w ogóle nie było nad czym zawiesić oka. Furorę w Internecie zrobiło nagranie sytuacji z Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz po złapaniu piłki długo się nie zastanawiał - i wyrzucił ją tak mocno, że udało mu się uruchomić kontrę Barcelony.

Hitem stała się też sytuacja z udziałem Lamine Yamala. 17-letni reprezentant Hiszpanii na samym początku spotkania okiwał ponad połowę zawodników Deportivo obecnych na boisku.

"Lamine Yamal minął ośmiu zawodników w akcji, która już przeszła do historii La Liga. Szaleństwo. Gwiaza Barcelony zabrała się z piłką w 4. minucie meczu i dała nam akcję jak z kreskówki" - pisze o całej sytuacji "AS".

Wśród kibiców nie brakowało nawet porównań do Leo Messiego. "To niesamowite, że Lamine Yamal robi coś takiego regularnie. Mamy szczęście obserwować początek niesamowitej kariery już po tym jak widzieliśmy karierę Messiego" - czytamy w komentarzach na Twitterze. "Przypomina mi młodego Messiego" - dodaje inny komentujący. "Barcelona ma idealnego następcę Messiego" - pisze kolejny.

Zaledwie kilka dni temu młodym piłkarzem Barcelony zachwycał się Wojciech Szczęsny, który nazwał go największym talentem technicznym, jaki widział w życiu. - Nie widziałem, aby ktokolwiek robił to, co on robi na treningu - mówił polski bramkarz.

FC Barcelona przygotowuje się obecnie do meczu ćwierćfinałowego Pucharu Króla. W czwartek 6 lutego o 21:30 podopieczni Hansiego Flicka zagrają z Valencią.