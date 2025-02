Lewandowski strzelił, ale i tak zaliczył spadek. Oto klasyfikacja Złotego Buta

- Robert Lewandowski potwierdził, że można na niego liczyć. W meczu z Deportivo Alaves znakomicie odnalazł się przed bramką po zagraniu Lamine'a Yamala i w 61. minucie strzelił decydującego gola (spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0). - Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie, w polu karnym nie ma sobie równych. Dlatego go potrzebujemy - komplementował go później trener Hansi Flick. I nie jest to tylko kurtuazja. Pod względem zdobytych bramek Polak dystansuje konkurencję - pisze dziennikarz Sport.pl Błażej Winter.

Lewandowski musi odrabiać straty. Walka w Europie trwa

W lidze hiszpańskiej Polak ma już 18 goli i o trzy trafienia wyprzedza Kyliana Mbappe i o sześć Raphinhę i Ante Budimira. Lewandowski walczy też o tytuł najlepszego strzelca w Europie, czyli o słynnego Złotego Buta. To trofeum, które już w swojej karierze wygrywał.

W sezonach 2020/21 i 2021/22, jeszcze jako piłkarz Bayernu Monachium, wygrywał klasyfikację. Więcej razy od Polaka Złotego Buta wygrywali tylko Cristiano Ronaldo (4) i Lionel Messi (6). Póki co widoki na trzecią statuetkę są, ale Lewandowski musi gonić.

Jeszcze dwa tygodnie temu był wiceliderem zestawienia, ale przegonili go Erling Haaland i Hary Kane. Jak na zawołanie strzela też Mohamed Salah - aktualny lider klasyfikacji.

Oto klasyfikacja Złotego Buta (stan na poniedziałek 3 lutego)