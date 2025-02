Oficjalnie. Fatalne wieści dla Flicka. Spełnił się czarny scenariusz

FC Barcelona od kilku dobrych lat ma spore problemy finansowe. Sytuacja sprawia, że klub musi uważać na limity wydatków na wynagrodzenia. Przez tzw. Finansowe Fair Play ostatnio coraz częściej pojawiają się kłopoty z rejestracją nowych piłkarzy. Z tego też powodu aktywność klubu na rynku transferowym wyhamowała. Najlepszym dowodem jest zimowe okno transferowe.

Hiszpanie niemal pewni ws. FC Barcelony. Transferów nie będzie

To będzie w Hiszpanii otwarte jeszcze tylko w poniedziałek 3 lutego. Zamknie się wraz z wybiciem północy. Dla Katalończyków to ostatnia szansa, by jakkolwiek na nim zaistnieć, bo do tej pory nie przeprowadzili ani jednego transferu. Szanse na to są jednak niewielkie. - FC Barcelona, o ile nie zajdą żadne nieoczekiwane zmiany, nie spodziewa się żadnych zmian w składzie - poiformowało "Mundo Deportivo".

Wszystko przez wspomniane limity wydatków. Klub, aby kogoś sprowadzić, musi najpierw z kogoś innego zrezygnować. - Barcelona nie wyklucza wzmocnienia pozycji lewego skrzydłowego, jeśli spełnione zostaną określone warunki, w tym odejście jednego lub większej liczby zawodników, co mogłoby spełnić warunki Finansowego Fair Play. Mówiło się o możliwym odejściu Erica Garcii, Ansu Fatiego, Andreasa Christensena i Ronalda Araujo, który ostatecznie przedłużył swój kontrakt - wyjaśnił dziennik.

Marcus Rashford nie dla Barcelony. Oficjalnie ogłosili. Zagra gdzie indziej

Jeszcze do niedawna najchętniej przymierzanym do drużyny Hansiego Flicka był Marcu Rashford. Napastnik Manchesteru United ostatnio w swoim zespole popadł w niełaskę i był gotów udać się do Hiszpanii w ramach wypożyczenia. Problem w tym, że w FC Barcelonie nie zwolniło się miejsce. Żaden piłkarz nie odszedł, w związku z czym nie było gwarancji, że Anglika uda się zarejestrować, pomimo że 50 proc. jego pensji miało opłacać United. W dodatku teraz jest już za późno.

W niedzielę wieczorem Rashford oficjalnie trafił gdzie indziej, a konkretnie do Aston Villi. - Aston Villa z radością ogłasza wypożyczenie Marcusa Rashforda z Manchesteru United - poifnornował klub z Birmingham za pośrednictwem portalu X.

Rashford w Aston Villi będzie grał do końca tego sezonu. Później wróci do Manchesteru United. W obecnym sezonie wystąpił w 24 meczach, w których strzelił 7 goli. Niestety od 12 grudnia był konsekwentnie pomijany i nawet "nie powąchał murawy".