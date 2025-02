Lewandowski niezmiennie zadziwia świat. Zrobił to jako pierwszy. "Wiecznie młody"

Robert Lewandowski potwierdził, że można na niego liczyć. W meczu z Deportivo Alaves znakomicie odnalazł się przed bramką po zagraniu Lamine'a Yamala i w 61. minucie strzelił decydującego gola (spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0). - Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie, w polu karnym nie ma sobie równych. Dlatego go potrzebujemy - komplementował go później trener Hansi Flick. I nie jest to tylko kurtuazja. Pod względem zdobytych bramek Polak dystansuje konkurencję.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nie ma mocnych na Lewandowskiego. Wyprzedził wszystkich

Dla Lewandowskiego gol przeciwko Alaves był 18. w LaLiga. Dzięki temu w klasyfikacji strzelców odskoczył Kylianowi Mbappe na trzy trafienia. Francuz ma ich 15. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta nasz reprezentant zajmuje czwarte miejsce. Wyżej od niego są Mohamed Salah z Liverpoolu (21 bramek), a także Harry Kane i Erling Haaland (19 bramek). Tam uwzględnione zostały jednak tylko gole strzelane w lidze. Gdyby zaś doliczyć te z pozostałych rozgrywek, liderem byłby Lewandowski.

Jak zauważył profil LiveScore na portalu X, 36-latek ma ich w tym momencie najwięcej. W dodatku w niedzielę dobił do magicznej granicy. - Robert Lewandowski jest pierwszym piłkarzem z 5 najlepszych lig Europy, który strzelił co najmniej 30 goli w tym sezonie. Wiecznie młody - odnotowano.

Lewandowski nadal zadziwia. Tak piszą o jego bramce. "Wielkie znaczenie"

Sukces naszego napastnika odnotował także kataloński "Sport". - Robert Lewandowski robi różnicę i to w wieku 36 lat. W meczu z Alaves znalazł się w odpowiednim miejscu, aby przejąć piłkę od Lamine'a Yamala i posłać ją do siatki. To gol wart trzy złote punkty, który ma też wielkie znaczenie dla niego osobiście - czytamy. - Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się strzelić 30 goli. Ciesze się również, że byłem w stanie pomóc drużynie zdobyć trzy punkty. Nie jest łatwo grać przeciwko zespołom z takim nastawieniem - mówił po meczu sam Lewandowski.

W sumie Lewandowski od początku sezonu zdobył 30 bramek w 32 występach. Trafiał w każdych rozgrywkach, w których grał. Do 18 trafień z LaLiga trzeba doliczyć 9 z Ligi Mistrzów, dwa z Pucharu Króla i jedno z Superpucharu Hiszpanii.