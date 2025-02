Niemcy trąbią o decyzji Flicka ws. Szczęsnego

Wojciech Szczęsny w niedzielne popołudnie zagrał w czwartym meczu z rzędu w barwach FC Barcelony. Po raz pierwszy udało mu się jednak zachować czyste konto. We wcześniejszych trzech spotkaniach puścił cztery gole z Benficą (wygrana Barcelona 5:4), jeden z Valencią (7:1) i dwa z Atalantą (2:2).

Niemcy piszą o decyzji Hansiego Flicka ws. Wojciecha Szczęsnego

Fakt, że Wojciech Szczęsny został numerem jeden w FC Barcelonie, nie ustrzegł również uwadze niemieckim mediom. "On jest nowym numerem jeden. Flick podejmuje decyzję o wyborze bramkarza Barcelony" - to tytuł artykułu z prestiżowego niemieckiego dziennika "Bild".

"Flick podejmuje decyzję. Szczęsny stanął już w bramce Barcelony w Lidze Mistrzów w ubiegłą środę. Prawdopodobnie będzie to kontynuowane w przyszłości. Oznacza to, że Pena, który rozegrał już 22 mecze w tym sezonie po kontuzji bramkarza reprezentacji Niemiec - ter Stegena, jest ponownie jedynie rezerwowym" - dodają dziennikarze.

Cytują również słowa trenera Flicka, które wypowiedział w ostatnich dniach. - Jeśli powiem coś dobrego o Szczęsnym, jest to interpretowane jako słabość Inakiego. Nie podoba mi się to. Moim zadaniem jest podjęcie decyzji w tej sprawie. Szczęsny jest doświadczonym graczem, ale ma też dobrą osobowość. Ale obaj są świetnymi bramkarzami. Inaki wykonał dobrą robotę w przeszłości, ale teraz zdecydowałem inaczej. Zawsze dbam o drużynę. To była jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką musiałem podjąć - przyznawał Flick.

Niemcy podkreślają, że początek roku należy do Wojciecha Szczęsnego. "Szczęsny dołączył do klubu dopiero w październiku po kontuzji ter Stegena. Mimo tego były bramkarz Juventusu rozegrał w tym roku wszystkie pięć swoich meczów" - pisze "Bild".

Bilans Szczęsnego w tym sezonie to siedem spotkań, osiem wpuszczonych bramek i trzy czyste konta. Bilans Peni to: 22 mecze, 25 wpuszczonych goli i sześć czystych kont.

FC Barcelona po 22. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w La Lidze. Ma 45 punktów, cztery mniej od prowadzącego Realu Madryt i trzy od wicelidera - Atletico Madryt.

Zespół Hansiego Flicka w czwartek, 6 stycznia zagra w Pucharze Króla. Zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Początek meczu o godz. 21.30. Do ligi FC Barcelona wróci 9 lutego w wyjazdowym starciu z Sevillą (godz. 21). Zapraszamy na relację na żywo z obu pojedynków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.