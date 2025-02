Cały stadion Barcelony zamarł. Wstrząsające ustalenia ws. Gaviego

Pod koniec stycznia Gavi przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2030 roku. I już 2 lutego miał okazję celebrować ten fakt na boisku. Hansi Flick postawił na niego w starciu z Deportivo Alaves. Tyle tylko, że Hiszpan spędził na murawie zaledwie osiem minut. Wówczas razem z Tomasem Conechny'm niebezpiecznie zderzyli się głowami, walcząc o piłkę i padli na murawę. Ostatecznie Hiszpan zszedł z boiska o własnych siłach, a rywala zwieziono za pomocą specjalnego pojazdu. Następnie obaj trafili do szpitala, ale Gavi już został z niego wypisany. Badania nie wykazały żadnych groźnych urazów. Teraz na jaw wyszły kulisy całego incydentu.

Niebywałe! Gavi chciał wrócić do gry, a nie wiedział, jaki jest dzień...

Po zdarzeniu Gavi nie chciał opuszczać drużyny. Jego mowa ciała sugerowała, że zamierza kontynuować rywalizację i chce wrócić na boisko. Lekarze i Raphinha próbowali odwieść go od tego pomysłu. Tak samo, jak Hansi Flick i ostatecznie stwierdzono, że Hiszpan zostanie zmieniony.

Kamery długo pokazywały tę żywą dyskusję za linią boczną. I teraz dziennikarze odczytali z ruchu warg, o czym wówczas mówiono. Okazuje się, że wobec Gaviego podjęto najlepszą możliwą decyzję. Wpuszczenie go ponownie na plac gry mogłoby być tragiczne w skutkach. Hiszpan nie wiedział bowiem, co się wokół niego dzieje. Zapis rozmowy przedstawił kataloński "Sport".

Lekarz : Jaki jest dzisiaj dzień?

: Jaki jest dzisiaj dzień? Gavi : Nie mam k***a pojęcia

: Nie mam k***a pojęcia Lekarz : A która jest godzina?

: A która jest godzina? Gavi : To samo. Nie wiem.

: To samo. Nie wiem. Lekarz : Musisz zejść.

: Musisz zejść. Raphinha: Dostałeś cios w głowę, bracie.

Następnie do rozmowy włączył się Flick, który wprost powiedział lekarzowi, że to on powinien zadecydować, czy Gavi może wrócić do gry. - Jest w szoku - miał powiedział doktor, po czym Niemiec stwierdził, że "należy być ostrożnym" i piłkarz na murawę już nie wrócił.

Barcelona coraz bliżej rywali w La Liga

Ostatecznie Barcelonie i tak udało się dopisać trzy cenne punkty do konta. Decydującego gola w 61. minucie zdobył Robert Lewandowski. Było to już jego 30. trafienie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki zwycięstwu drużyna Flicka zbliżyła się do głównych rywali w walce o tytuł La Liga. Jej strata to drugiego Atletico Madryt to trzy "oczka", a do lidera Realu Madryt cztery.

Kolejny mecz w lidze rozegra w niedzielę, a rywalem będzie Sevilla. I wydaje się, że na to spotkanie Gavi będzie już gotowy. Niewykluczone, że zobaczymy go na murawie wcześniej, a konkretnie w czwartek. Tego dnia Barcelona zagra z Valencią w ćwierćfinale Pucharu Króla.